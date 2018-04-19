Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия

В рамках дискуссии «Глобализация и взрывной рост продуктов интеллектуальной собственности» состоялся широкий обмен мнениями о путях дальнейшей интеграции стран Евразийского экономического союза и возможностях содействия их переходу к цифровой экономике. Эксперты пришли к выводу о том, что начатые интеграционные процессы не могут привести к успеху без комплексной поддержки и учета интересов отраслей экономики, базирующихся на использовании интеллектуальной собственности и сквозных технологиях. Для реализации этих целей был создан Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии — единый координирующий орган для системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития и бизнес-структурами. О создании Совета также было объявлено на IPQuorum 2018. Главная задача нового Совета — существенно увеличить эффективность реализации Евразийской цифровой повестки, которая была принята главами государств Союза 26 декабря 2016 года", — заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов

В качестве основных принципов функционирования Совета была принята Евразийская интеллектуальная инициатива (ЕИИ) «Семь шагов» — стратегическая программа развития института интеллектуальной собственности в целях глобальной цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС. Председателем Совета был избран Андрей Кричевский , президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности"), который подчеркнул: «Цифровая экономика по сути своей — сильнейший стимул к углублению интеграции между странами. Консолидируя информацию об интеллектуальной собственности, национальные и отраслевые реестры в едином защищенном, доступном цифровом пространстве с комфортными сервисами, мы создаем беспрецедентный механизм и комплексную среду для развития человеческого потенциала, и в первую очередь для повышения эффективности работы бизнеса на Евразийском пространстве».

Цифровая экономика по своей сути — сильнейший стимул к углублению интеграции между странами

В рамках IPQuorum 2018 состоялось также подписание соглашения о сотрудничестве между Кыргызпатентом (Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики) и Ассоциацией IPChain. Кыргызпатент присоединится к инновационному проекту IPChain — цифровой платформе для создания сетевой «инфраструктуры доверия» в сфере интеллектуальной собственности.

Председатель Кыргызпатента Досалы Эсеналиев отметил значительность и глубину интеграционных процессов, идущих на территории стран Евразии. «Глобальное значение для интеграции имеет вступление в силу с 1 января 2015 года Договора о Евразийском экономическом союзе. Сфера интеллектуальной собственности является одной из основных среди интеграционных направлений деятельности в рамках ЕАЭС. В условиях современной конкурентной экономики создание объектов интеллектуальной собственности и управление ими, включая их охрану, играют ключевую роль в накоплении материальных ресурсов, их эффективном использовании и интеграции стран в глобальную экономическую систему, обеспечивающую устойчивое развитие и реализацию инвестиционного потенциала наших стран.

В рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве Кыргызская Республика совместно с ЕАКОП намерена внедрить IT-инфраструктуру, которая будет включать в себя систему управления правами правообладателей, систему распределения и выплаты вознаграждения, личные кабинеты правообладателей, систему управления сборами и цифровую трансформацию объектов интеллектуальной собственности».