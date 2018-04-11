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Число заявок на патентование в России по итогам 2017 года сократилось на 15%
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Число заявок на патентование в России по итогам 2017 года сократилось на 15% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Калининград
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Объем заявок на получение патентов по итогам 2017 года упал на 15%, сообщила в рамках международного стратегического форума IPQuorum заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Любовь Кирий.
"Заявки сейчас не растут, а падают, в 2017 году на 15% меньше заявок поступило, чем в 2016 в Роспатент. Абсолютная цифра — 22 777 заявок от российских заявителей. Это очень мало на фоне сотен тысяч заявок в США, Южной Корее, Японии и более 1 млн заявок в Китае", — сказала она.
Кирий также рассказала о планах по подготовке новых кадров для отрасли патентования. «Мы рассчитываем на то, что Минобразования выполнит обязательства, которые в прошлом году министр взяла на себя, и выделит бюджетные места для тех вузов, которые готовы реализовывать программы подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности — это 650 мест для вузов с 2019 года», — сказала замруководителя Роспатента.
О форуме
Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске более 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.
Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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