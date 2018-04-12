Эксперты: единая цифровая платформа поможет развитию интеллектуальной собственности в РФ

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС /. Внедрение единой цифровой платформы на базе блокчейн поможет развитию сферы интеллектуальной собственности в России. К такому мнению пришли участники международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum-2018, который завершился в четверг в Калининградской области.

Роспатент и "Это первая в РФ платформа, которая объединяет весь функционал, который нужен правообладателям для того, чтобы создавать, защищать, использовать и монетизировать свой контент", — отметила замгендиректора Национального реестра интеллектуальной собственности Валерия Брусникина. На сегодняшний день Министерство культуры Министерство образования и науки РФ уже заключили соглашения об использовании отечественной платформы, основанной на технологии блокчейн.

Президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Андрей Кричевский в свою очередь подчеркнул, что платформа поможет крупным игрокам сферы интеллектуальной собственности объединиться и создать единую сеть, предусматривающую возможность обмена данными, защиты информации, что в дальнейшем поможет сэкономить время на заключении договоров.

"Сейчас складываются новые технологические условия, и нужно формировать свой уклад, свою систему. IPChain соответствует сегодняшним запросам рынка с учетом ближайшей перспективы, что подтверждается выводами не только российских, но и зарубежных экспертов и участников мирового рынка", — сказал Кричевский.

Важность создания такой платформы отметил и губернатор Калининградской области Антон Алиханов . По его мнению, она позволит бизнесу в регионах, особенно в экспортно ориентированных, выходить на глобальные рынки.

Совершенствование законодательства

При этом эксперты отмечают, что развитие сферы интеллектуальной собственности невозможно без совершенствования российского законодательства. В частности, как рассказал журналистам председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов , уже свыше 50 законопроектов будут разработаны в ближайшие два года в рамках программы «Цифровая экономика», порядка половины из них внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году.

В качестве приоритетного Дроздов выделил формирование законодательства об обороте данных и вопросы идентификации при совершении сделок. По мнению председателя правления Фонда, решение этих первоочередных задач позволит «избавиться от бумажного оборота во взаимоотношениях с юридическим лицом и хозяйствующим объектом».

Как рассказал ТАСС замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, эффективному регулированию цифровой экономики поможет создание инфокоммуникационного кодекса. Он сможет заменить законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». По его мнению, своеобразие цифровой экономики заключается в том, что регулирование должно носить не детально прописанный мелочный характер, а рамочный характер. «Мы считаем, что в идеале надо идти по следующему пути: законов должно быть немного, они должны быть рамочными, и они не должны меняться часто», — сказал он.

Борьба с пиратским контентом

До сих пор, по словам экспертов, в сфере интеллектуальной собственности остро стоит и проблема пиратства в интернете, однако, как заверил Волин, за последние пять лет количество россиян, предпочитающих легальные онлайн-кинотеатры низкокачественному бесплатному продукту, увеличилось в два раза — до 40 млн человек. При этом половина из них использует сервисы, которые живут за счет капитализации через рекламу, просматриваемую пользователями.

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский , рассматривая проблему пиратства и нелегального контента в России, также заметил, что интернет-пользователи в ближайшей перспективе не будут нести какой-либо ответственности за его использование.

Эксперты и участники рынка интеллектуальной собственности в свою очередь считают, что в России нужно распространить закон о блокировке сайтов с нелегальными фильмами и музыкой на мобильные приложения.

Условия для региональных брендов

Мнение о том, что российские регионы не только готовы, но и должны в скором времени выйти на международный рынок с продукцией под собственным брендом, высказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Иван Близнец. Продвижению региональных брендов будут способствовать и новые технологии, и поправки в Гражданский кодекс, а также сокращение сроков рассмотрения заявок от производителей для регистрации региональных брендов по наименованию места происхождения товара (НМПТ).

Как рассказала ТАСС заместитель руководителя аппарата комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Марина Яковлева , России необходим специальный орган, который мог бы помочь регионам в формировании и продвижении региональных брендов.

"Мы идем на то, чтобы в правовое поле ввести новые объекты интеллектуальной собственности с географическим указанием. По такому пути пошел Евросоюз , мы тоже идем по этому же направлению", — рассказала она, отметив, что это поможет, например, таким брендам, как калининградский янтарь.

Подводя итоги форума, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский предложил участникам сформировать рабочую группу и в ближайшее время выдвинуть предложения по мерам господдержки индустрии интеллектуальной собственности, сформировать план мероприятий и план устранения барьеров для развития.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работали 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий было организовано семь хабов.