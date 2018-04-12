Эксперты: единая цифровая платформа поможет развитию интеллектуальной собственности в РФ 

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Внедрение единой цифровой платформы на базе блокчейн поможет развитию сферы интеллектуальной собственности в России. К такому мнению пришли участники международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum-2018, который завершился в четверг в Калининградской области.
"Это первая в РФ платформа, которая объединяет весь функционал, который нужен правообладателям для того, чтобы создавать, защищать, использовать и монетизировать свой контент", — отметила замгендиректора Национального реестра интеллектуальной собственности Валерия Брусникина. На сегодняшний день Министерство культуры, Роспатент и Министерство образования и науки РФ уже заключили соглашения об использовании отечественной платформы, основанной на технологии блокчейн.
Президент Ассоциации IPChain, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Андрей Кричевский в свою очередь подчеркнул, что платформа поможет крупным игрокам сферы интеллектуальной собственности объединиться и создать единую сеть, предусматривающую возможность обмена данными, защиты информации, что в дальнейшем поможет сэкономить время на заключении договоров.
"Сейчас складываются новые технологические условия, и нужно формировать свой уклад, свою систему. IPChain соответствует сегодняшним запросам рынка с учетом ближайшей перспективы, что подтверждается выводами не только российских, но и зарубежных экспертов и участников мирового рынка", — сказал Кричевский.
Важность создания такой платформы отметил и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его мнению, она позволит бизнесу в регионах, особенно в экспортно ориентированных, выходить на глобальные рынки.
Совершенствование законодательства
При этом эксперты отмечают, что развитие сферы интеллектуальной собственности невозможно без совершенствования российского законодательства. В частности, как рассказал журналистам председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, уже свыше 50 законопроектов будут разработаны в ближайшие два года в рамках программы «Цифровая экономика», порядка половины из них внесут на рассмотрение в Госдуму уже в этом году.
В качестве приоритетного Дроздов выделил формирование законодательства об обороте данных и вопросы идентификации при совершении сделок. По мнению председателя правления Фонда, решение этих первоочередных задач позволит «избавиться от бумажного оборота во взаимоотношениях с юридическим лицом и хозяйствующим объектом».
Как рассказал ТАСС замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, эффективному регулированию цифровой экономики поможет создание инфокоммуникационного кодекса. Он сможет заменить законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». По его мнению, своеобразие цифровой экономики заключается в том, что регулирование должно носить не детально прописанный мелочный характер, а рамочный характер. «Мы считаем, что в идеале надо идти по следующему пути: законов должно быть немного, они должны быть рамочными, и они не должны меняться часто», — сказал он.
Борьба с пиратским контентом
До сих пор, по словам экспертов, в сфере интеллектуальной собственности остро стоит и проблема пиратства в интернете, однако, как заверил Волин, за последние пять лет количество россиян, предпочитающих легальные онлайн-кинотеатры низкокачественному бесплатному продукту, увеличилось в два раза — до 40 млн человек. При этом половина из них использует сервисы, которые живут за счет капитализации через рекламу, просматриваемую пользователями.
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, рассматривая проблему пиратства и нелегального контента в России, также заметил, что интернет-пользователи в ближайшей перспективе не будут нести какой-либо ответственности за его использование.
Эксперты и участники рынка интеллектуальной собственности в свою очередь считают, что в России нужно распространить закон о блокировке сайтов с нелегальными фильмами и музыкой на мобильные приложения.
Условия для региональных брендов
Мнение о том, что российские регионы не только готовы, но и должны в скором времени выйти на международный рынок с продукцией под собственным брендом, высказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Иван Близнец. Продвижению региональных брендов будут способствовать и новые технологии, и поправки в Гражданский кодекс, а также сокращение сроков рассмотрения заявок от производителей для регистрации региональных брендов по наименованию места происхождения товара (НМПТ).
Как рассказала ТАСС заместитель руководителя аппарата комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Марина Яковлева, России необходим специальный орган, который мог бы помочь регионам в формировании и продвижении региональных брендов.
"Мы идем на то, чтобы в правовое поле ввести новые объекты интеллектуальной собственности с географическим указанием. По такому пути пошел Евросоюз, мы тоже идем по этому же направлению", — рассказала она, отметив, что это поможет, например, таким брендам, как калининградский янтарь.
Подводя итоги форума, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский предложил участникам сформировать рабочую группу и в ближайшее время выдвинуть предложения по мерам господдержки индустрии интеллектуальной собственности, сформировать план мероприятий и план устранения барьеров для развития.
О форуме
Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работали 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий было организовано семь хабов.
Форум прошел под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.