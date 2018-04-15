Эксперты подвели итоги работы международного форума IPQuorum 2018

Ведущие эксперты подвели итоги работы Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018, объединившего на своей площадке свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба форума. Организатором мероприятия выступили Ассоциация IPChain и Конфедерация ЕАКОП.

Участниками форума стали ведущие игроки профильного рынка — авторы и правообладатели, крупнейшие российские корпорации, представители творческих и промышленных индустрий, отраслевые новаторы, национальные и международные регуляторы, российские и зарубежные венчурные инвесторы.

В течение двух дней — 11 и 12 апреля — участники IPQuorum обсуждали широчайший спектр отраслевых и смежных вопросов, проводили серию аналитических дискуссий, представляли последние данные отраслевых и внутрикорпоративных исследований, обменивались лучшими наработками и передовыми практиками.

В рамках сессии «Традиционные медиа vs. цифровые сервисы: партнеры или конкуренты», представители ведущих федеральных средств массовой информации, медиа холдингов обсудили наиболее чувствительную проблематику для индустрии, связанную с интеллектуальной собственностью, изменение стратегий дистрибуции компаний креативных отраслей в цифровую экономику.

Не обошли стороной участники сессии и тематику выстраивания взаимоотношений с обществами по коллективному управлению правами, отметив важность обсуждения таких сложных вопросов с активными участниками сферы интеллектуальной собственности в режиме живых дискуссий.

«Пожалуй, впервые участвую в подобном форуме на правах полноправного участника. Рад тому, что СМИ приглашены не только как информационные партнеры, но и как участники процесса обсуждения проблем интеллектуальной собственности. Телеканал РЕН ТВ и МИЦ «Известия» являются не только крупнейшими потребителями идей (именно они лежат в основе любого объекта интеллектуального права), но и крупнейшими генераторами таких объектов», — отметил заместитель генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаил Тукмачев

По его словам, на данный момент существует «ряд проблемных моментов во взаимодействии СМИ с обществами по коллективному управлению правами». В частности, отметил Михаил Тукмачев, отсутствует прозрачный и единый для всех СМИ механизм определения размера платежей, выплачиваемых в ОКУП. «Сегодняшние правила никак не учитывают реальный объем использования объектов интеллектуальной собственности. А отталкиваются от объема дохода СМИ. Надо сказать, что прямой связи между этими величинами нет. Кроме того, ОКУП управляют правами не всех авторов — некоторые из них отказывают от управления их правами. К тому же, нет полной базы/реестра авторских произведений. Это не весь перечень вопросов, который требуют урегулирования — при работе в данном направлении у ТВ-СМИ возникает большое количество трудностей. В связи с этим, мы считаем очень важным участие СМИ в Форуме и надеемся, что наши интересы будут полноценно учтены в процессе формирования этого непростого рынка. Благодарим организаторов Форума за сотрудничество!» — заявил он.

По словам Максима Дмитриева, председателя правления Российского Авторского Общества, диалог на площадке Форума позволил сформулировать консолидированную позицию по острым вопросам и показал всем участникам отрасли, что на сегодняшний день их стратегическое видение будущего сферы интеллектуальной собственности и отдельных отраслевых механизмов взаимодействия весьма схоже, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.