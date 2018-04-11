Эксперты: цифровое право необходимо РФ для регулирования интеллектуальной собственности

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС /. Новое цифровое право, а также развитие законодательства о недобросовестной конкуренции необходимо России для регулирования споров в интеллектуальной собственности. Такое мнение высказали сегодня эксперты в рамках сессии «Право в промышленности: баланс интересов производителей и потребителей в новом технологическом укладе» в рамках международного форума IPQuorum.

"Мы пришли к ситуации конфликта двух абсолютных прав — права собственника на вещь, которую вы купили, и права владельца интеллектуальной собственности. Возникает два уровня решений. На первом уровне, если мы говорим о законодательном решении, то это, во-первых, введение цифрового исчерпывающего права [право на цифровые объекты], во-вторых — должно появиться прямое ограничение исключительного права в пользу собственника материального объекта", — сказал главный юрист по интеллектуальной собственности департамента правового и корпоративного сопровождения УК «Роснано» Виталий Калятин.

По словам эксперта, на сегодняшний день конфликт между правом собственности и интеллектуальным правом на один объект заключается в ограничениях, которые могут накладываться первым из них. «По факту право собственности у нас вечное, то есть оно не ограничено сроком действия, территорией, способами использования и так далее. А интеллектуальная собственность наоборот у нас ограничена по сроку, по территории, по способам и так далее. Когда мы наложили интеллектуальные права на право собственности, то получается, что право собственности у нас ограничено в тех же пределах, как у нас ограничена интеллектуальная собственность», — сказал Калятин.

В частности, такая ситуация складываться с промышленными объектами, «умными» домами, электронными книгами, в которых установлены цифровые системы, интеллектуальное право на которые при покупке часто все равно остается за продавцом. «У нас в законодательстве шаг уже сделан в этом направлении — это статья 1280 ГК РФ, первый пункт которой говорит, что если вы правомерный владелец экземпляра, то вы можете использовать его в соответствии с его назначением и правообладатель не может ограничить его в этом праве», — отмечает эксперт.

Еще один уровень регуляции, по мнению эксперта, может быть на уровне договора при совершении сделки. «Когда вы приобретаете материальный объект — станок, автомобиль, комбайн — должны быть предусмотрены условия, что вы беспрепятственно можете использовать его на определенной территории, на определенный срок, определенным способом», — отметил юрист.

Недобросовестная конкуренция

Также способом регуляции проблемы интеллектуальной собственности является развитие законодательства о недобросовестной конкуренции, считает эксперт Российской академии наук , президент IP CLUB Марина Рожкова. «Проблем на самом деле много именно с тем, что не применяют нормы о недобросовестной конкуренции, кода они нужны. Обычно, когда речь идет о том, что защитить интеллектуальную собственность не получается, очень часто в помощь идут не нормы о собственности, не нормы об интеллектуальной собственности, а нормы о недобросовестной конкуренции», — сказала она, отметив, что это относится, в том числе и к тому, когда сам производитель ограничивает покупателя в правах.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано семь хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО . Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах— членах ЕАЭС , СНГ, БРИКС

Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.