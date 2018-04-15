IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя

Форум объединил на своей площадке свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира — ведущих участников профильного рынка — авторов и правообладателей, крупнейшие российские корпорации, представителей творческих и промышленных индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, российских и зарубежных венчурных инвесторов.

В течение двух дней — 11 и 12 апреля — участники IPQuorum обсуждали широчайший спектр отраслевых и смежных вопросов, проводили серию аналитических дискуссий, представляли последние данные отраслевых и внутрикорпоративных исследований, обменивались лучшими наработками и передовыми практиками.

В рамках сессии «Традиционные медиа vs. цифровые сервисы: партнеры или конкуренты», представители ведущих федеральных средств массовой информации, медиа холдингов обсудили наиболее чувствительную проблематику для индустрии, связанную с интеллектуальной собственностью, изменение стратегий дистрибуции компаний креативных отраслей в цифровую экономику.

Не обошли стороной участники сессии и тематику выстраивания взаимоотношений с обществами по коллективному управлению правами, отметив важность обсуждения таких сложных вопросов с активными участниками сферы интеллектуальной собственности в режиме живых дискуссий.

"Пожалуй, впервые участвую в подобном форуме на правах полноправного участника. Рад тому, что СМИ приглашены не только как информационные партнеры, но и как участники процесса обсуждения проблем интеллектуальной собственности. Телеканал РЕН ТВ и МИЦ «Известия» являются не только крупнейшими потребителями идей (именно они лежат в основе любого объекта интеллектуального права), но и крупнейшими генераторами таких объектов, — отметил Михаил Тукмачев , заместитель генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ. На данный момент существует ряд проблемных моментов во взаимодействии СМИ с обществами по коллективному управлению правами. В частности, стоит отметить, что отсутствует прозрачный и единый для всех СМИ механизм определения размера платежей, выплачиваемых в ОКУП. Сегодняшние правила никак не учитывают реальный объём использования объектов интеллектуальной собственности. А отталкиваются от объема дохода СМИ. Надо сказать, что прямой связи между этими величинами нет. Кроме того, ОКУП управляют правами не всех авторов — некоторые из них отказывают от управления их правами. К тому же, нет полной базы/реестра авторских произведений. Это не весь перечень вопросов, который требуют урегулирования — при работе в данном направлении у ТВ-СМИ возникает большое количество трудностей. В связи с этим, мы считаем очень важным участие СМИ в Форуме и надеемся, что наши интересы будут полноценно учтены в процессе формирования этого непростого рынка. Благодарим организаторов Форума за сотрудничество!"

По словам Максима Дмитриева, Председателя Правления Российского Авторского Общества, диалог на площадке Форума позволил сформулировать консолидированную позицию по острым вопросам и показал всем участникам отрасли, что на сегодняшний день их стратегическое видение будущего сферы интеллектуальной собственности и отдельных отраслевых механизмов взаимодействия весьма схоже, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Говоря о вопросах взаимоотношений представителей медиа индустрии с обществами по коллективному управлению правами, Максим Дмитриев подчеркнул, что: «с одной стороны, необходимо отметить, что ставки ОКУПов учитывают объем использования охраняемого контента (информационные СМИ платят значительно меньше развлекательных), а число авторов, исключивших свои права из управления обществ, незначительно, и прямое взаимодействие с ними не затруднительно для штатных юристов СМИ. С другой стороны, нельзя не признать, что на сегодняшний день технологии шагнули далеко вперёд, и инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя. Актуальность приобретают цифровые сервисы, например, b2b музыкальный плеер Фонмикс, который РАО использует для получения автоматизированной отчётности при публичном исполнении музыки. Аналогичное решение может быть использовано и в сфере радио и ТВ».

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018:

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Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018: „Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии“, который проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

Мероприятие состоится 11-12 апреля 2018 года в Калининграде.

Организаторами форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС

Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации , Союза журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

Генеральный информационный партнер Форума: ИА „ТАСС“. Информационные партнеры: телеканал „Россия 24“, »Российская газета" , медиа-холдинг «Эксперт», ИА «Интерфакс-Северо-Запад», холдинг «Стратегия», бизнес-журнал «Presstons» (Калининград), ГТРК «Калининград».

Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).