IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность — гарант экономической устойчивости

IPQuorum 2018 стал знаковым мероприятием для национальной и международной сферы интеллектуальной собственности.

Форум объединил на своей площадке свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира — ведущих участников профильного рынка — авторов и правообладателей, крупнейшие российские корпорации, представителей творческих и промышленных индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, российских и зарубежных венчурных инвесторов.

В течение двух дней участники Форума обсудили широчайший спектр отраслевых и смежных вопросов, провели серию аналитических дискуссий, представили последние данные отраслевых и внутрикорпоративных исследований, обменялись лучшими наработками и передовыми практиками.

Были не только выделены основные препятствия развития сферы, но и сформулированы основополагающие критерии дальнейшего развития и консолидированные межотраслевые решения, которые позволят институту интеллектуальной собственности стать основой формирования цифровой экономики страны.

На основе сформулированных положений была подготовлена Резолюция Форума.

Участники IPQuorum уверены, что именно интеллектуальная собственность является основным инструментом вовлечения творческого потенциала граждан в экономику страны.

Как отмечается в итоговой Резолюции Форума, без эффективной системы интеллектуальной собственности невозможно создание новых лекарств, продуктов питания, источников энергии, современных производств, развитие транспортной и жилищной инфраструктуры. Действенная система необходима для достижения технологического паритета России с другими странами и обеспечения национальной безопасности страны.

Доступность научных знаний, культурных ценностей, без которых невозможно развитие общества и сохранение национальной идентичности, также определяется прогрессом сферы интеллектуальной собственности, говорится в Резолюции.

В свою очередь, в документе подчеркивается, что конкурентоспособность сферы интеллектуальной собственности, капитализация национальной экономики определяются не столько государственным регулированием, сколько качеством цифровой инфраструктуры и сервисов, позволяющих каждому автору, правообладателю и потребителю создавать, использовать и эффективно защищать результаты творческого труда.

Уже сегодня в России непосредственно участниками рынка интеллектуальной собственности создана уникальная цифровая инфраструктура — децентрализованная сеть на основе технологии распределенных реестров.

"Более года назад мы разработали с нуля и запустили наш проект IPChain. Он стал унифицированным решением для глобальной сферы интеллектуальной собственности. Сеть объединила ведущие научные, образовательные организации и творческие союзы, государственные корпорации и малые инновационные компании, институты развития и органы власти. Взаимодействие между участниками децентрализованной сети происходит контролируемо и прозрачно, — отметил Президент Ассоциации IPChain, генеральный директор ЕАКОП Андрей Кричевский . — Это позволяет создавать новые цифровые сервисы, не имеющие аналогов в мире, решать задачи охраны, защиты и легального использования самых разных объектов — от генетических ресурсов до промышленных изделий".

Профессионалы IT-индустрии, участвовавшие в Форуме, с удовольствием признали, что это тот самый редкий случай, когда построение децентрализованной сети на основе технологии распределенных реестров является адекватным, оптимальным и уместным технологическим решением.

Тиражирование передовых российских практик в интеллектуальной собственности является востребованным механизмом не только внутри страны, но и гарантией выхода российских компаний на зарубежные рынки.

"Открытая цифровая инфраструктура — единственная возможность ответить на технологические вызовы, многократно увеличить количество и качество продуктов творческого труда, сделок с ними, расширить налогооблагаемую базу", — уверен Андрей Кричевский.

По его мнению, подобная инфраструктура позволит создать новое пространство для занятости населения, появления компаний, оказывающих услуги в области интеллектуальной собственности, расширить доступ к интеллектуальной собственности для научных и образовательных целей, развития всего общества, перейти к новым формам российского экспорта на внешние рынки.

Все участники Форума сошлись во мнении, что Россия имеет преимущество, опередив другие страны в развитии цифровых технологий в сфере интеллектуальной собственности.

При этом важно не останавливаться на достигнутом результате и постоянно совершенствовать созданную базу сферы интеллектуальной собственности.

Использование «окна возможностей» для создания организованного, прозрачного и контролируемого государством цифрового рынка интеллектуальной собственности и роста инвестиций в творческий сегмент экономики критически необходимо не позднее 2020 года, говорится в одном из положений Резолюции Форума.

В Резолюции участники Форума также зафиксировали и ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Так, было принято решение сформировать рабочую группу из ключевых участников IPQuorum и поручить экспертам в двухнедельный срок обобщить и предложить руководству страны проекты ключевых документов — основ государственной политики, программы развития и плана устранения административных и законодательных барьеров в области интеллектуальной собственности.

БРИКС. Немаловажную роль участники видят и в расширении международного взаимодействия в рамках ЕАЭС

"Сегодня нам необходимо активизировать работу со Всемирной организацией по интеллектуальной собственности для полноправного участия в формировании глобальной повестки развития с учетом российских практик, — подчеркнул Председатель Комитета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Иван Близнец. — В рамках Форума мы провели большую работу по координации усилий всех участников международного профильного сообщества".

В свою очередь, Андрей Кричевский отметил, что состоявшийся в рамках Форума широкий обмен мнениями о путях дальнейшей интеграции стран Евразийского экономического союза и возможном содействии им в переходе к цифровой экономике стал одним из наиболее значимых событий мероприятия.

Эксперты высоко оценили формирование единого пространства и курс на реализацию Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, принятой главами государств Союза 26 декабря 2016 года. Единодушным был вывод и о том, что начатые процессы не могут привести к успеху без комплексной поддержки и учета интересов отраслей экономики, базирующихся на использовании интеллектуальной собственности и сквозных технологиях.

Участники Форума приветствовали объявление о создании единого координирующего органа — Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии — на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами, который призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Итоги работы двух дней Форума показали востребованность подобной многопрофильной коммуникационной сети. По решению организаторов Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности объявлен ежегодным.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:

E-mail: pressa@ipquorum.ru: Tел. +7 (495) 203-71-62 Справочная информация:

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии» проводился под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии 11-12 апреля 2018 года в Калининграде.

Организаторами Форума выступили российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС.

Соорганизаторы Форума — Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Калининградской области, Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» ( Фонд «Сколково» ), Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент) и Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика».

Форум проводился при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум стал авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая связала участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).