IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?

Форум проходил 11-12 апреля в Калининграде и собрал на своей площадке свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира — ведущих участников профильного рынка — авторов и правообладателей, крупнейшие российские корпорации, представителей творческих и промышленных индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, российских и зарубежных венчурных инвесторов.

За два дня работы, в ходе 12 сессий и 6 хабов участники IPQuorum обсудили широкий спектр отраслевых и смежных вопросов, представили инновационные проекты и решения для сферы интеллектуальной собственности, подписали ряд соглашений о стратегическом партнерстве и тиражировании лучших практик в рамках межгосударственного сотрудничества.

Большое внимание участники Форума уделили вопросам подготовки новых кадров для сферы интеллектуальной собственности в реалиях цифровой экономики.

Чему и как учить новое поколение в условиях стремительно меняющегося мира и глобальной цифровизации? Где брать кадры для преподавания? К чему готовить будущих экспертов платформенной экономики? Это лишь небольшой круг вопросов, которые обсудили участники профильной дискуссии.

Все эксперты сошлись во мнении, что крайне важно выработать новый подход не только к обучению специалистов, но и к подбору преподавательского состава. Преподаватели должны не понаслышке знать о платформенной экономике, инновационных инструментах и технологиях, применяемых для развития сферы сегодня. Поэтому, уверены участники Форума, в процесс обучения будущих кадров для сферы интеллектуальной собственности требуется вовлечение практиков — непосредственных участников и новаторов сферы.

Именно такой «практический подход» заложен в анонсированной в рамках IPQuorum 2018 международной образовательной программе, инициированной Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП).

"Новая образовательная среда позволит сформировать сильный костяк из профессионалов, не понаслышке знающих о том, что такое цифровая экономика и какие вызовы она ставит перед сферой интеллектуальной собственности. Важно понимать, что информационная революция в том числе означает революцию в способе труда — переход от индустриального труда к труду «регулировщика» — мы не только и не столько совершаем рутинные операции, сколько контролируем и поддерживаем работу автоматизированного и компьютеризированного производства, — добавил Андрей Кричевский , президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") и генеральный секретарь ЕАКОП. — В рамках программы стипендии и гранты получат студенты и преподаватели из вузов России и стран Евразийского пространства. Программа реализуется совместно с Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) как базовой организацией по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению кадров в сфере интеллектуальной собственности. Десятки лучших студентов из всех стран, входящих в ЕАКОП, смогут пройти обучение в РГАИС".

Так, в частности, для того чтобы попасть в программу подготовки магистров в сфере интеллектуальной собственности ЕАКОП-РГАИС, соискателям будет предложено написать научно-популярное эссе для конкурса на одну из тем:

1. Эффективное управление нематериальными активами как фактор повышения конкурентоспособности компаний, страны, региона (анализ на микро— или на макроуровне).

2. Цифровая инфраструктура как основа функционирования рынка прав на интеллектуальную собственность.

3. Принципы эффективной коммерциализации прикладных научных проектов.

4. Право порождает технологии или развитие технологий приводит к изменению права.

5. Инфраструктура открытого доступа к знаниям и культурным ценностям, ее связь с человеческим капиталом и социально-экономическим развитием страны.

6. Правовые аспекты регулирования открытого доступа к культурному достоянию и научным знаниям: мировой опыт и российская практика.

7. Экспортная стратегия продвижения РИДов в странах ЕАКОП: экономический аспект.

8. Совершенствование правового регулирования экспорта продуктов ИС на национальном и наднациональном уровне, в том числе в рамках ЕАЭС

"Идея, которую предложила ЕАКОП, связана с тем, что каждая страна — участник конфедерации отберет школьников, лучших ребят, и после окончания школы отправит их за свой счет на полное обучение в РГАИС. Они получат полноценный диплом магистра, вернутся в свои страны и будут дальше работать в тех организациях, которые их направляли. Программа стартует 1 сентября 2018 года. Кроме того, мы планируем ввести систему переподготовки практикующих специалистов. Я думаю, что это очень интересный проект и за ним большое будущее. Мы также подумаем и о научных исследованиях в области интеллектуальной собственности в интересах этих стран, это тоже важное направление, которое мы будем развивать вместе с ЕАКОП", — подчеркнул ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности" (РГАИС) Иван Близнец.

При этом президент Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") и генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский отметил, что интеллектуальная собственность как предмет должен стать базовой дисциплиной для всех образовательных учреждений.

"Интеллектуальная собственность пронизывает абсолютно все сферы деятельности и экономики. Осознание роли ИС в современном мире имеет колоссальное значение для дальнейшего движения и развития не только цифровой экономики, но и общества как такового, — уверен Андрей Кричевский. — Разработка нового курса по интеллектуальной собственности и приобщение будущих специалистов абсолютно всех профессий — от юристов до инженеров и медиков — к изучению данного предмета позволит в самые кратчайшие сроки укрепить существующий потенциал нашей страны".

Без эффективной системы интеллектуальной собственности невозможно создание новых лекарств, продуктов питания, источников энергии, современных производств, развитие транспортной и жилищной инфраструктуры. Действенная система необходима для достижения технологического паритета России с другими странами и обеспечения национальной безопасности страны.

Доступность научных знаний, культурных ценностей, без которых невозможно развитие общества и сохранение национальной идентичности, также определяется прогрессом сферы интеллектуальной собственности, говорится в Резолюции.

Программа, анонсированная ЕАКОП, является одним из первых шагов комплексного подхода по формированию на территории стран Евразийского пространства всесторонних условий для развития инновационной сферы интеллектуальной собственности в качестве ключевого института цифровой экономики.

Инициатива ЕАКОП была высоко оценена всеми участниками тематической сессии Форума, которые, в свою очередь, представили также ряд решений по подготовке кадров и по повышению квалификации.

В работе сессии приняли участие ведущие специалисты сферы интеллектуальной собственности: начальник Департамента проектной и инновационной деятельности, и. о. декана факультета технологического менеджмента и инноваций, член Наблюдательного совета Университета ИТМО Нина Яныкина; директор технопарка Калининградского государственного технического университета Александр Меркулов ; начальник отдела правового сопровождения научной деятельности и вопросов интеллектуальной собственности Правового управления НИУ «Высшая школа экономики» Елена Селиванова ; генеральный директор «Армавтор» Сусанна Нерсисян; начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Алексей Бичурин; основатель и директор Talentsy Александр Кузьмин ; заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ Дмитрий Шатунов и другие.

По итогам работы сессии и других дискуссионно-аналитических мероприятий участники Форума заявили о необходимости сформировать рабочую группу из ключевых экспертов IPQuorum и поручить ей обобщить и предложить проекты ключевых документов, которые могли бы лечь в основу государственной политики в сфере интеллектуальной собственности и послужить ориентиром в международном сотрудничестве.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:

E-mail: pressa@ipquorum.ru: Tел. +7 (495) 203-71-62 Справочная информация:

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии» прошел под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

Мероприятие состоялось 11-12 апреля 2018 года в Калининграде.

Организаторами Форума выступили российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС

Форум проводился при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации , Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум стал авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая связала участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).