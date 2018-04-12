Комитет СФ планирует до конца года внести поправки в ГК о географическом указании бренда

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС /. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре готовит поправки в Гражданский кодекс РФ о географическом указании бренда и рассчитывает до конца года внести их. Об этом сообщила в четверг заместитель руководителя аппарата комитета Марина Яковлева на сессии международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum, который проходит в Калининградской области.

"Сейчас мы такой законопроект подготовили о введении в Гражданский кодекс нового объекта — о территориальной принадлежности географического указания. Сейчас мы оттачиваем формулировки и надеемся, что к концу года мы его внесем", — сказала она.

Яковлева добавила, что эти поправки пойдут на пользу региональным производителям, которые смогут регистрировать бренды с указанием географического положения, и это, по ее словам, улучшит «инвестиционную привлекательность, туристическую привлекательность и будет стимулировать экономическое развитие» регионов.

"Почему, по нашему мнению, географическое указание очень востребовано? Это особенности государственной регистрации — [если] к географическим указаниям применяются более мягкие требования, то при брендировании по НМПТ (наименованию места происхождения товара — прим. ТАСС) все производство должно осуществляться в одном регионе, а в географическом указании это не обязательно", — отметила она.

В качестве примера она привела изготовление вина, которое, в случае регистрации по географическому указанию, может иметь в своем составе до 15% винограда из другого региона. «Более мягкие требования, и, конечно, мы в таком случае для региональных производителей расширяем возможность действий», — заключила Яковлева.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.