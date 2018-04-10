Лекции по интеллектуальной собственности пройдут в БФУ им. Канта в рамках IPQuorum-2018

КАЛИНИНГРАД, 10 апреля. / ТАСС /. Серия открытых лекций и дискуссий пройдет на площадках Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде в рамках Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum-2018. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Спикерами выступят известные российские общественные и государственные деятели, независимые эксперты.

"Лекториум IPQuorum 2018 — это социально-просветительский, образовательный проект, в котором смогут принять участие все желающие. Лекции пройдут 11-13 апреля в корпусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Вход на лекции свободный. Лекторий IPQuorum-2018 затрагивает множество актуальных проблем из сферы интеллектуальной собственности", — сообщили в пресс-службе.

Эксперты поднимут и обсудят с участниками лектория проблемы авторского права и культурного наследия, взаимодействия с органами госвласти в области интеллектуальной собственности и борьбы с пиратством. Лекции посвятят вопросам защиты технологий, таможенного и антимонопольного регулирования, исключительных прав на товарный знак, регулирования авторского права, в частности, в Европейском союзе , вреда и пользы санкций.

О форуме

Деловая и культурная программы IPQuorum-2018 пройдут 11 и 12 апреля в Светлогорске на площадке театра эстрады «Янтарь Холл». Эксперты обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности.

В рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub будут определены проекты, которым предоставят грантовую поддержку в суммах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Двухдневный киномарафон представит десять фильмов из цикла «Жизнь замечательных идей» об истории и великих открытиях в области естественных наук и изобретениях, изменивших мир. Состоятся показы картин, открывающих малоизвестные страницы российской истории.