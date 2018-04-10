Лекции по интеллектуальной собственности пройдут в БФУ им. Канта в рамках IPQuorum-2018 

КАЛИНИНГРАД, 10 апреля. /ТАСС/. Серия открытых лекций и дискуссий пройдет на площадках Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде в рамках Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum-2018. Об этом сообщили в пресс-службе форума.
Спикерами выступят известные российские общественные и государственные деятели, независимые эксперты.
"Лекториум IPQuorum 2018 — это социально-просветительский, образовательный проект, в котором смогут принять участие все желающие. Лекции пройдут 11-13 апреля в корпусах Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Вход на лекции свободный. Лекторий IPQuorum-2018 затрагивает множество актуальных проблем из сферы интеллектуальной собственности", — сообщили в пресс-службе.
Эксперты поднимут и обсудят с участниками лектория проблемы авторского права и культурного наследия, взаимодействия с органами госвласти в области интеллектуальной собственности и борьбы с пиратством. Лекции посвятят вопросам защиты технологий, таможенного и антимонопольного регулирования, исключительных прав на товарный знак, регулирования авторского права, в частности, в Европейском союзе, вреда и пользы санкций.
В работе лектория примут участие заведующий кафедрой новых медиа и теорий коммуникации факультета журналистики МГУ им М. В. Ломоносова, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, основатель системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности IREG Галина Добрякова, советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA Алексей Швецов, вице-президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, генеральный директор юридической фирмы «ФТМ Энтертеймент», юридический советник Гильдии продюсеров России и Ассоциации теле— и кинопродюсеров Сергей Семенов, заместитель генерального директора Всероссийской организации по интеллектуальной собственности Эрик Вальдес-Мартинес.
О форуме
Деловая и культурная программы IPQuorum-2018 пройдут 11 и 12 апреля в Светлогорске на площадке театра эстрады «Янтарь Холл». Эксперты обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности.
В рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub будут определены проекты, которым предоставят грантовую поддержку в суммах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Двухдневный киномарафон представит десять фильмов из цикла «Жизнь замечательных идей» об истории и великих открытиях в области естественных наук и изобретениях, изменивших мир. Состоятся показы картин, открывающих малоизвестные страницы российской истории.
Форум соберет свыше 500 участников из более чем 30 стран и пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС.