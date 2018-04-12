Платформа для защиты интеллектуальной собственности на блокчейне заработает в РФ в июне 

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Цифровая платформа на основе технологии блокчейн — Национальный реестр интеллектуальной собственности, призванная защищать разные виды интеллектуальной собственности, — заработает в России с июня 2018 года. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» (НРИС) Валерия Брусникина в кулуарах форума IPQuorum-2018, который проходит в Светлогорске.
"В июне в промышленном варианте заработает первая версия платформы, она будет включать в себя все, что касается возможности депонирования объекта интеллектуальной собственности (передача на хранение в депозитарий — прим. ТАСС), возможности демо-доступа к объекту, хранения эталонной копии объекта. Второй этап реализации проекта, который будет включать антипиратскую защиту объектов, планируется запустить осенью этого года", — сказала она.
Брусникина добавила, что на платформе, которая использует технологию блокчейн, можно будет размещать все объекты интеллектуальной собственности: музыку, аудиовизуальные произведения, тексты, промышленную собственность, компьютерные программы, 3D-модели, технологии и т.д. «Это — первая в РФ платформа, которая объединяет весь функционал, который нужен правообладателям для того, чтобы создавать, защищать, использовать и монетизировать свой контент», — подчеркнула она.
Как ранее сообщал ТАСС руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, соучредителем НРИС является подведомственная Роспатенту Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС). Технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные и заниматься мошенничеством.
IPQuorum 2018 собрал свыше 500 участников из более чем 30 стран и проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он посвящен проблемам интеллектуальной собственности и цифровых технологий. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.