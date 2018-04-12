Платформа для защиты интеллектуальной собственности на блокчейне заработает в РФ в июне

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС /. Цифровая платформа на основе технологии блокчейн — Национальный реестр интеллектуальной собственности, призванная защищать разные виды интеллектуальной собственности, — заработает в России с июня 2018 года. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» (НРИС) Валерия Брусникина в кулуарах форума IPQuorum-2018, который проходит в Светлогорске.

"В июне в промышленном варианте заработает первая версия платформы, она будет включать в себя все, что касается возможности депонирования объекта интеллектуальной собственности (передача на хранение в депозитарий — прим. ТАСС), возможности демо-доступа к объекту, хранения эталонной копии объекта. Второй этап реализации проекта, который будет включать антипиратскую защиту объектов, планируется запустить осенью этого года", — сказала она.

Брусникина добавила, что на платформе, которая использует технологию блокчейн, можно будет размещать все объекты интеллектуальной собственности: музыку, аудиовизуальные произведения, тексты, промышленную собственность, компьютерные программы, 3D-модели, технологии и т.д. «Это — первая в РФ платформа, которая объединяет весь функционал, который нужен правообладателям для того, чтобы создавать, защищать, использовать и монетизировать свой контент», — подчеркнула она.

Как ранее сообщал ТАСС руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев , соучредителем НРИС является подведомственная Роспатенту Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС). Технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные и заниматься мошенничеством.