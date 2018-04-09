Премьера фильма «Вера» Андрея Грачева состоится на IPQuorum-2018 в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. / ТАСС /. Фильм «Вера» режиссера Андрея Грачева о нескольких поколениях российской семьи в старообрядческой деревне в Забайкалье впервые представят широкому зрителю в рамках двухдневного киномарафона на форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum-2018 в Светлогорске (Калининградская область). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе форума.

IPQuorum-2018 пройдет 11 и 12 апреля.

"Главным событием киномарафона станет предпремьерный показ национального художественного фильма «Вера» режиссера Андрея Грачева. Это история нескольких поколений одной российской семьи.

Действие фильма разворачивается в старообрядческой деревне в Забайкалье в 1948 году. Это история о репрессиях, о законе и беззаконии, о подлости и смелости. История о любви и выборе. «Вера» — это имя главной героини и вера в Бога, вера в человека, который несет в себе свет.

"В фильме «Вера» зрители также услышат уникальные песнопения староверов Забайкалья, признанные ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия всего человечества", — добавили в пресс-службе.

Другие фильмы

Киномарафон в рамках культурной программы IPQuorum 2018 будет продолжаться в течение двух дней работы форума. В его рамках покажут документальные фильмы и художественное кино, рассказывающее о малоизвестных страницах российской истории.

Например, фильм «Роковое письмо» расскажет о пророческом послании, которое министр Петр Дурново написал Николаю II накануне собственной смерти, а работа «Неизвестный Лермонтов» ответит на вопрос, был ли великий поэт сотрудником Тайной канцелярии.

Фильмы из цикла «О тайнах отечественной дипломатии» — «Миссия в ставке Наполеона» и «Трудная миссия в Лондоне» рассказывают о военном агенте Александре Чернышеве , сумевшем заполучить секретные данные о французской армии, благодаря чему и была одержана победа над Наполеоном, и профессиональный дипломате Николае Харламове , благодаря чьей миссии в Лондоне был открыт второй фронт в годы Второй мировой войны.

В программе марафона — неизвестные главы Великой Отечественной войны: «Камчатка. За тысячи километров от линии фронта» — о жителях полуострова и их подвиге; " Александр Маринеско . Обратная сторона медали" — о судьбе советского подводного аса; «Таинственная республика. Версия 2.0» — о решении Великого Хурала Тувы передать весь золотой запас на борьбу с фашизмом.

Два фильма киномарафона посвящены двум российским городам: «Душа России» — про историю Костромы, «Третья столица» — про город Омск и его статус столицы России в годы Гражданской войны. Несколько — расскажут о Кавказе, его долгожителях и традициях горцев, мифах и легендах, истории региона. Показы фильмов на IPQuorum 2018 будут идти с 10 утра до позднего вечера. Вход будет бесплатным.

О форуме

В рамках деловой программы IPQuorum эксперты обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности.

В рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub определят проекты, которым предоставят грантовую поддержку в суммах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.