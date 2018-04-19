Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение

В этом году мы поставили перед собой амбициозную цель — создать абсолютно новую коммуникационную площадку для всех без исключения игроков сферы интеллектуальной собственности. Мы рискнули собрать вместе ведущих участников отечественного и зарубежного профильного и смежных рынков. Своей целью мы видели и видим создание среды для консолидации сферы интеллектуальной собственности. Взаимопроникновение задачи и целей лидеров рынков вывело на повестку дня межотраслевую проблематику и вопросы регулирования и глобального функционирования кросс-рынков.

Участниками Форума были не только выделены основные препятствия развития сферы, но и сформулированы основополагающие критерии дальнейшего ее становления, консолидированные межотраслевые решения, которые позволят институту интеллектуальной собственности (ИС) стать основой формирования цифровых экономик стран, и в первую очередь России.

Нам удалось выстроить на площадке мероприятия своеобразную коммуникационную сеть, связавшую всех участников через кросс-отраслевые и кросс-рыночные дискуссии. Были запущены четыре коммуникационных канала обсуждения: «изящные искусства» (beaux-arts), «интеграция и бизнес», «технологии и промышленные искусства» (arts industries), «право и сервис». Широкая повестка и разнообразный круг участников позволили выстроить не только плодотворный диалог, но и огласить ряд межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере ИС, подписать соглашения о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка. Важным итогом стала подготовленная нами Резолюция Форума, которая гласит, что именно интеллектуальная собственность является основным инструментом вовлечения творческого потенциала граждан в экономику.

Цифровая инфраструктура — это единственная возможность ответить на технологические вызовы

Без эффективной системы ИС невозможно создание новых лекарств, продуктов питания, современных производств. Действенная система необходима для достижения долгосрочной экономической и социально-общественной устойчивости стран. Доступность научных знаний и культурных ценностей также определяется прогрессом сферы интеллектуальной собственности. Конкурентоспособность сферы ИС, капитализация экономик определяются не столько госрегулированием, сколько качеством цифровой инфраструктуры и сервисов, позволяющих каждому правообладателю и потребителю создавать, использовать и эффективно защищать результаты творческого труда. Россия — безусловный лидер и новатор в этой сфере. Уже сегодня участниками Национального рынка ИС создана уникальная цифровая инфраструктура — децентрализованная сеть на основе технологии распределенных реестров — первый интеллектуальный блокчейн. Более года назад мы разработали с нуля и запустили наш проект IPChain. Он стал унифицированным решением для глобальной сферы ИС.

Без преувеличения, мы стоим на пороге новой эпохи в истории нашей страны — эпохи интеллектуального лидерства

Сеть IPChain объединила десятки ведущих российских, евразийских, зарубежных научных и образовательных организаций, творческие союзы, корпорации и малые инновационные компании, институты развития и органы власти. Взаимодействие между участниками децентрализованной сети происходит контролируемо и прозрачно. Это позволяет создавать новые цифровые сервисы, не имеющие аналогов в мире, решать задачи охраны, защиты и легального использования разных объектов — от генетических ресурсов до промышленных изделий. Сегодня происходит активное международное тиражирование практики, созданной нашей Ассоциацией IPChain, которая недавно стала официальным членом Консорциума HyperLedger. Убежден, что открытая цифровая инфраструктура — единственная возможность ответить на технологические вызовы, многократно увеличить количество и качество продуктов творческого труда, сделок с ними, расширить ресурсную базу для экономики.

Подобная инфраструктура позволит создать новое пространство для занятости населения, появления компаний, оказывающих услуги в области ИС, расширить доступ к интеллектуальной собственности для научных и образовательных целей, перейти к новым формам экспорта. Сегодня, несмотря на достигнутые результаты национальной сферы ИС, необходимо помнить, что формирование глобального цифрового рынка интеллектуальной собственности и рост инвестиций в творческий сегмент экономики критически необходимы не позднее 2020 года. Сегодня мы как никогда готовы приложить максимум усилий для перехода на новый виток развития сферы ИС в России, что в свою очередь позволит ощутимо укрепить позиции нашей страны на мировой арене. Так, на Форуме было принято решение сформировать рабочую группу из ключевых участников IPQuorum и поручить экспертам в двухнедельный срок обобщить и предложить руководству страны проекты ключевых документов — основ государственной политики, программы развития и плана устранения административных и законодательных барьеров в области ИС. Это важный шаг для всех участников Форума. Интеллектуальная собственность приобретает ключевое значение как система трансфера нового базового экономического ресурса — творческого продукта, основанного на человеческом капитале — в реальный экономический оборот. Без преувеличения, мы стоим на пороге новой эпохи в истории нашей страны — эпохи интеллектуального лидерства.