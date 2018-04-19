В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба

11-12 апреля 2018 года в Калининграде под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО прошел международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии».

Организаторами IPQuorum 2018 выступили Ассоциация IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС

Форум собрал на своей площадке свыше 1000 участников из более чем 30 стран мира. IPQuorum — первая коммуникационная сеть, связала участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов и визионеров, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

16 — 17 апреля в Москве на площадке Центре международной торговли Роспатент при поддержке БРИКС и Всемирной организации интеллектуальной собственности провел международную конференцию «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».

В конференции приняли участие более 800 человек из 20 стран мира. Это представители глобальных и региональных структур в сфере интеллектуальной собственности, главы национальных патентных ведомств, представители мирового бизнеса, эксперты мирового уровня в сфере блокчейн-технологий, руководители федеральных органов власти РФ.

Главной темой дискуссии на конференции стали перспективы, возможности и стратегии развития сферы интеллектуальной собственности на основе использования блокчейн-технологий. Участники конференции обсудили как блокчейн помогает регистрировать, хранить и обеспечивать безопасность объектов интеллектуальной собственности, обладает ли потенциалом для снижения затрат на судебные разбирательства и как можно использовать цифровые технологии для совершенствования охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Одним из непосредственных участников мероприятия стала Ассоциация IPChain.

С 13 по 15 апреля 2018 года Ассоциация IPChain в качестве одного из партнеров Роспатента, платформы для соревнований ACTUM и блокчейн-платформы APLA приняла участие в 48-часовом хакатоне по блокчейн-решениям для бизнеса. В его рамках специалисты по блокчейну: разработчики, программисты, специалисты в создании прототипов и моделировании, предприниматели и аналитики — должны были в ограниченный период времени решить несколько задач, выделенных в отдельные номинации, продемонстрировав искусное владение техникой работы с блокчейн-платформой.

По итогам хакатона Ассоциация IPChain наградила специальным призом компанию Decatur. По решению руководства Ассоциации призовой фонд с изначально заявленных 300 тыс. рублей был увеличен до 500 тысяч рублей.

Также представители Ассоциации — Валерия Панкратова, вице-президент Ассоциации IPChain и Артем Товбин, директор цифровых технологий Ассоциации IPChain, приняли участие в питч-сессии, которая прошла 16 апреля, в рамках первого дня работы Международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии». На питч-сессии были представлены лучшие проекты по итогам хакатона, а также перспективные стартапы, связанные с интеллектуальной собственностью и цифровой индустрией.

Президент Ассоциации А. Кричевский принял участие в секции «Промышленная собственность. Умный патентный офис. Блокчейн в обороте прав на объекты ИС», где рассказал о сетевых платформенных решениях как фундаменте развития сферы интеллектуальной собственности.

Соглашение о сотрудничестве, заключенное Ассоциацией IPChain и Роспатентом, предусматривает формирование инновационных практик и инструментов управления правами на РИД и средства индивидуализации в цифровой среде, расширение объема, доступности и сокращение сроков оказания услуг в сфере интеллектуальной собственности (ИС).