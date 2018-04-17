В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов

Создание цифровой платформы позволит российской науке быстрее перейти к «открытой модели», повысив эффективность использования результатов исследований.

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 состоялся в Калининградской области 11-12 апреля 2018 года. На площадке Форума собралось свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира, которые обсудили самые острые отраслевые и межотраслевые проблемы. Участники Форума обменялись лучшими практиками, наработками, и, принимая во внимание то, что интеллектуальная собственность — основной ресурс цифровой экономики, обсудили консолидированные решения по стратегическому развитию этой сферы.

IPQuorum стал одним из значимых и наиболее масштабных мероприятий мировой сферы интеллектуальной собственности. В ходе двухдневного мероприятия был подписан ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве между ведущими национальными и зарубежными компаниями, которые развиваются за счет создания и использования интеллектуальной собственности, оглашены межгосударственные меморандумы о запуске новых системообразующих проектов для рынка.

На площадке форума Ассоциация IPChain, Ассамблея народов Евразии, Российское профессорское собрание и Федерация интеллектуальной собственности объявили о создании Евразийского консорциума «Прикладная наука». Основная задача новой организации — создание и координация сети Общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network).

"Общественные цифровые исследовательские институты — реальный ответ на внешние вызовы — во всем мире наука переходит к другим формам организации работы над проектами. Мы же, к сожалению, сильно отстали в части возможностей создания мультидисциплинарных коллективов, которые ориентированы на конкретные сферы применения научного знания — персонализированную медицину, создание функциональных продуктов питания, современных цифровых производств, развитие транспортной системы страны. Такая трансформация, да и направления работы институтов обозначены в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, не так давно утвержденной Президентом России, — заявил Сергей Матвеев , Вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности. — Это институты «без стен» и без бюрократии, их задача не только по-новому запускать и реализовать комплексные научно-технические проекты, но и формировать новую культуру проведения исследований, искать востребованные, перспективные направления и способы применения результатов, формировать «цифровые» обычаи и практику их правой охраны".

По мнению председателя Российского профессорского собрания Владислава Гриба, с помощью DRnD Network будет организовано профессиональное общение представителей науки, поиск возможностей использования результатов научных исследований и достижений. «Мы уверены — цифровые исследовательские институты способны эффективно развивать человеческий капитал и менять культуру в научно-технологической сфере, дать возможность профессорам тратить время на науку, а не на бумаги, и главное — достойно зарабатывать на результатах своего труда», — отметил Вячеслав Гриб.

Отличительной особенностью общественного цифрового исследовательского института является то, что они создаются в виде цифровой платформы, которая берёт на себя рутинные и административные функции. DRnD Network расширяет возможности существующих научно-исследовательских институтов и университетов, позволяя строить масштабные, отвечающие вызовам современности научно-технологические проекты, реализовать творческий потенциал научных сотрудников, в первую очередь — молодёжи.

Использование цифровой платформы позволит минимизировать издержки на содержание институтов не только за счет «роботизированной» администрации, но и за счёт интеграции с государственными информационными системами и автоматического представления различных отчетов и данных о результатах.

Цифровые институты в перспективе образуют уникальную сеть — DRnD Network, которая сможет выделять и создавать «сквозные технологии», оказывающие наибольшее влияние на все отрасли экономики и рынки, организовывать эффективное управление правами на такие технологии с помощью «умных контрактов». При этом будет обеспечена абсолютная прозрачность творческого вклада каждого участника и, как следствие -справедливое вознаграждение. Прозрачность управления результатами от идеи до допатентной и патентной стадии решается подключением к национальной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.

"Общественный цифровой исследовательский институт — беспрецедентная для России структура. Для эффективного управления сетью таких институтов принято решение о создании Евразийского цифрового консорциума «Прикладная наука». Это позволит сформировать сложную сетевую структуру, использовать модель филиалов для развития конкретных институтов с определённым профилем деятельности, даст учёным возможность работать в институтах удалённо — независимо от места проживания или основного места работы. Также институты позволят заключать договоры на исследовательскую или экспертную деятельность, участвовать в получении грантов, обеспечивать доступ к исследовательской инфраструктуре. Уверен — общественные цифровые исследовательские институты станут важным элементом не только отечественной, но и евразийской прикладной науки", — подчеркнул Андрей Кричевский , президент Ассоциации IPChain и председатель Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018:

E-mail: pressa@ipquorum.ru: Tел. +7 (495) 203-71-62 Справочная информация:

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии» прошел под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

Мероприятие состоялось 11-12 апреля 2018 года в Калининграде.

Организаторами Форума выступили российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС

Форум проводился при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации , Союза журналистов России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум стал авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая связала участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).