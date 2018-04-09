Необычные фильмы об отношениях отцов и детей

Взрослые очень часто забывают, каково быть ребенком или подростком. Каково чувствовать себя не таким как все, быть испуганным, вдохновленным и растерянным одновременно. И как часто порой, даже повзрослев, дети подсознательно остаются в том самом неприятном возрасте, полном драмы и противоречий.

Титр собрал несколько нетривиальных картин об отношениях отцов и детей, которые полезно было бы посмотреть каждому родителю. Хотя бы ради любопытства.

Две матери, две дочери

Кэтрин бросила дочь десять лет назад на попечение бабушки. Теперь она решает вернуться назад и наладить отношения. Но чтобы подружиться с ребенком, ей надо сначала найти общий язык со своей матерью — властной и прямолинейной женщиной.

Стеклянный замок

Маленькая Джаннет всю свою юность провела в переездах. Из-за материальных проблем ее родители возили детей с места на место, не задерживаясь надолго ни в одном городе. Поначалу все это выглядело как игра: новые знакомства, пусть и мимолетные, новые места, в которых они проездом, новые дома, пусть без воды и электричества. Повзрослев, Джаннет осознала, что ее родители, эксцентричная актриса и безработный алкоголик, фактически бродяжничали и обрекли детей на незабываемое, но несчастливое детство.

Почему он?

Излишне дотошный и опекающий отец Нед знакомится с бойфрендом своей любимой дочки — наглым и бесцеремонным качком Лэрдом, который абсолютно не вписывается в отцовское представление об идеальном парне. Так почему же? Почему он?

Американская пастораль

Сеймур — образцовый гражданин своей страны. Достойное образование, военная служба, женитьба на такой же образцовой девушке, стабильная работа, рождение дочери.

ivi.ru

Казалось, жизнь удалась. Однако наступают 60-е, которые приносят драматические перемены в истории США, и дочь Сеймура встает на путь политического террора.

2+1

Самуиль, красавчик, прожигатель жизни и жуткий бабник, оказался в непростой ситуации: одна из многочисленных подружек Самуиля, Кристин, вручает ему кулек с его дочерью. Кристин тут же сбегает в Лондон, и новоиспеченному отцу приходится не только заботиться о малышке, но и найти непутевую мамашу.

Капитан Фантастик

Семейная драма об отце и его шести детях, живущих в лесной глуши. Они умеют охотиться, обращаться с оружием, говорят на нескольких языках, знают квантовую физику, разбираются в философии и живут в лесу в полной гармонии с природой. Но трагическое событие вынуждает семейство вернуться в «нормальное» общество.

Тони Эрдманн

Трогательная и смешная история о непростых отношениях деловой 37-летней дочки Инес и ее отца-шалопая Тони, вольного художника, который заявляется к ней на работу.

ivi.ru

Найдя свою девочку на грани депрессии, отец пытается привнести немного юмора в ее жизнь, обостряя ситуацию до нешуточного конфликта.

Девушка без комплексов

Еще в самом детстве папа научил Эми, что любви не существует, а моногамия — самая большая глупость на свете. Не удивительно, что взрослая Эми не хочет серьезных отношений, и ее встречи с парнями ограничиваются одной ночью.

Вот только что ей делать, если она найдет «того самого» парня?