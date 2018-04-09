Жанр: фильм-нуар, триллер, детектив
Год: 1949
Страна: Великобритания
Режиссер: Кэрол Рид
Сценарий: Грэм Грин, Орсон Уэллс, Кэрол Рид Оператор: Роберт Краскер
Кто снимался в фильме «Третий человек»: Джозеф Коттен, Орсон Уэллс, Алида Валли, Тревор Ховард, Бернард Ли, Пауль Хёрбигер, Эрнст Дойч, Зигфрид Бройер, Эрих Понто, Уилфрид Хайд-Уайт Сюжет фильма «Третий человек» Гарри Лайм ждет в гости своего старого приятеля, писателя Холли Мартинса. Но накануне приезда Мартинса в Вену, Лайм погибает. По мнению полицейского, ведущего расследование, Гарри был преступником и стал жертвой криминальной разборки. Но Холли Мартинс недаром пишет бульварные романы. Ему приходится переквалифицироваться в частного детектива. Он решает провести собственное расследование, чтобы снять несправедливые, по его мнению, обвинения с друга. Более того, Мартинс уверен, что Лайм был убит, а его убийца где-то рядом… Интересные факты о фильме «Третий человек»:
В основе сценария лежит одноимённый роман Грэма Грина. Орсон Уэллс, сыгравший одну из ролей, имел возможность выбора — получить гонорар за съёмки или процент от кассовых сборов. Уэллс выбрал первое, и впоследствии очень пожалел. В одном из венских кинотеатров фильм «Третий человек» до сих пор показывается трижды в неделю. Во время съёмок фильма, кафе «Моцарт» отказалось пустить к себе съемочную группу, опасаясь навредить своей репутации. Нужную сцену снимали в итоге на улице неподалеку. Теперь же кафе «Моцарт» рекламирует себя как одно из мест съемок «Третьего человека».
Трейлер фильма «Третий человек»: https://www.youtube.com/watch?v=2wlKhPtq5J8