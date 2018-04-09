«Третий человек»

Жанр: фильм-нуар, триллер, детектив

Год: 1949

Страна: Великобритания

Сценарий: Грэм Грин , Орсон Уэллс, Кэрол Рид Оператор: Роберт Краскер

В основе сценария лежит одноимённый роман Грэма Грина. Орсон Уэллс, сыгравший одну из ролей, имел возможность выбора — получить гонорар за съёмки или процент от кассовых сборов. Уэллс выбрал первое, и впоследствии очень пожалел. В одном из венских кинотеатров фильм «Третий человек» до сих пор показывается трижды в неделю. Во время съёмок фильма, кафе «Моцарт» отказалось пустить к себе съемочную группу, опасаясь навредить своей репутации. Нужную сцену снимали в итоге на улице неподалеку. Теперь же кафе «Моцарт» рекламирует себя как одно из мест съемок «Третьего человека».

Трейлер фильма «Третий человек»: https://www.youtube.com/watch?v=2wlKhPtq5J8