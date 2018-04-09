В Московском Губернском театре провели актерский баттл

Артисты импровизировали в режиме реального времени, а зрители сами создавали им сложные ситуации.

Идея проводить такие баттлы — не новая. Такие игры раньше проводили между столичными театрами, а позже присоединились актеры из Санкт-Петербурга. На сей раз подобное мероприятие прошло в Губернском театре. В рамках домашнего турнира импровизировали молодые артисты.

Быстрота реакции — очень важно. Главное, у тебя нет лишнего времени, чтобы долго думать

У нас нет заготовленного сценария. Все это неповторимо, то что было на репетициях — не будет здесь сейчас на сцене

В роли режиссеров и сценаристов выступали сами зрители. Они задавали артистам различные ситуации. Все по-настоящему, никаких заготовленных вопросов. Только настоящая импровизация. Члены жюри говорят, что главное — реакция.

Бывают актеры, которые медленно очень готовятся к роли, но тут важна реакция. Это очень полезно для актеров, это хороший тренинг для них. Тут проявляется настоящее актерское мастерство

Ранее «360» писал, что в Москве и Подмосковье состоится I Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»‐2018.