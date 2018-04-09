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В Московском Губернском театре провели актерский баттл
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В Московском Губернском театре провели актерский баттл 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Артисты импровизировали в режиме реального времени, а зрители сами создавали им сложные ситуации.
Идея проводить такие баттлы — не новая. Такие игры раньше проводили между столичными театрами, а позже присоединились актеры из  Санкт-Петербурга. На сей раз подобное мероприятие прошло в Губернском театре. В рамках домашнего турнира импровизировали молодые артисты.
Быстрота реакции — очень важно. Главное, у тебя нет лишнего времени, чтобы долго думать
Вера Шпак, актриса театра.
У нас нет заготовленного сценария. Все это неповторимо, то что было на репетициях — не будет здесь сейчас на сцене
Илья Малаков, актер театра.
В роли режиссеров и сценаристов выступали сами зрители. Они задавали артистам различные ситуации. Все  по-настоящему, никаких заготовленных вопросов. Только настоящая импровизация. Члены жюри говорят, что главное — реакция.
Бывают актеры, которые медленно очень готовятся к роли, но тут важна реакция. Это очень полезно для актеров, это хороший тренинг для них. Тут проявляется настоящее актерское мастерство
Ирина Безрукова.
Ранее «360» писал, что в Москве и Подмосковье состоится I Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»‐2018.
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