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Премьера на «России 1»: легендарная «Березка» раскроет закулисные тайны
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Премьера на «России 1»: легендарная «Березка» раскроет закулисные тайны 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На телеканале «Россия 1» грандиозная премьера — захватывающий сериал «Березка». История легендарного танцевального коллектива, который вот уже 70 лет завораживает зрителей диковинным «плывущим» шагом. Попасть в ансамбль стремятся сотни артистов, но удается только лучшим.
Главные героини «Березки» — талантливые танцовщицы, которые всеми силами пытаются закрепиться в одном из самых знаменитых не только в СССР, но и во всем мире коллективов. Эстонская красавица Эдита использует любые методы, у москвички Лены есть родители со связями, а у провинциалки Вари только дерзость и огромная мечта.
"Это про то, как дойти до своей мечты и остаться счастливым человеком при этом — насколько это невозможно трудно", — говорит актриса Любовь Константинова.
В середине 80-х годов этот ансамбль будоражил миллионы сердец, но для его артистов это время было отнюдь не простым. В фильме директору придется всеми правдами доказывать, что коллективу даже в кризис нужна поддержка, а художественному руководителю и основательнице «Березки» отстаивать приоритеты творчества перед бюрократической машиной.
"Ее называли мадам. Эта женщина всегда была одета безупречно, вела себя безупречно. Это женщина-стержень", — рассказывает Лидия Вележева, заслуженная артистка РФ.
Снимали и в родном доме «Березки» — в старинном особняке в Леонтьевском переулке в Москве — и в Кремлевском дворце, где без прославленного ансамбля не проходил ни один концерт. Вместе с любимыми актерами в сериале участвуют и действующие танцоры «Березки», так что зритель увидит тот самый аутентичный и неподражаемый «березовый шаг».
"Красивые девчонки, парни, какие у них номера! Я столько узнала об этом и со столькими познакомилась, что просто еще одна радость была", — делится впечатлениями Нина Усатова, народная артистка РФ.
Золотой актерский состав: Нина Усатова, Михаил Ефремов, Евгений Сидихин, Алексей Серебряков, Лидия Вележева и Мария Порошина. Они, не задумываясь, согласились сниматься в сериале, лишь узнав, что это будет кино о легендарной «Березке», а снимает его режиссер «Екатерины» — знаменитой телеэпопеи канала «Россия 1». А значит, зрителей ждет и жизнь, и слезы, и любовь.
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