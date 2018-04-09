Премьера на «России 1»: легендарная «Березка» раскроет закулисные тайны

На телеканале «Россия 1» грандиозная премьера — захватывающий сериал «Березка». История легендарного танцевального коллектива, который вот уже 70 лет завораживает зрителей диковинным «плывущим» шагом. Попасть в ансамбль стремятся сотни артистов, но удается только лучшим.

Главные героини «Березки» — талантливые танцовщицы, которые всеми силами пытаются закрепиться в одном из самых знаменитых не только в СССР, но и во всем мире коллективов. Эстонская красавица Эдита использует любые методы, у москвички Лены есть родители со связями, а у провинциалки Вари только дерзость и огромная мечта.

"Это про то, как дойти до своей мечты и остаться счастливым человеком при этом — насколько это невозможно трудно", — говорит актриса Любовь Константинова

В середине 80-х годов этот ансамбль будоражил миллионы сердец, но для его артистов это время было отнюдь не простым. В фильме директору придется всеми правдами доказывать, что коллективу даже в кризис нужна поддержка, а художественному руководителю и основательнице «Березки» отстаивать приоритеты творчества перед бюрократической машиной.

"Ее называли мадам. Эта женщина всегда была одета безупречно, вела себя безупречно. Это женщина-стержень", — рассказывает Лидия Вележева , заслуженная артистка РФ.

Снимали и в родном доме «Березки» — в старинном особняке в Леонтьевском переулке в Москве — и в Кремлевском дворце, где без прославленного ансамбля не проходил ни один концерт. Вместе с любимыми актерами в сериале участвуют и действующие танцоры «Березки», так что зритель увидит тот самый аутентичный и неподражаемый «березовый шаг».