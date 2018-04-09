Hot or not? 29-летняя муза Люка Бессона в кожаных штанах и майке без бюстгальтера на премьере «Такси 5» 

Премьерный показ комедийного боевика Франка Гастамбида из знаменитой продюсерской серии Люка Бессона «Такси» состоялся в Париже. Одну из главных ролей в картине исполнила 29-летняя Сабрина Уазани. У себя в Instagram Сабрина редко появляется в платьях, ее гардероб — джинсы, кожаные брюки, кроп-топы и майки. В кожаных штанах и майке без бюстгальтера она вышла и на красную дорожку «Такси 5» — в пику пришедшим в платьях актрисам и на радость мужчин — коллег по съемочной площадке.
Не сомневаемся, что на эту роль Уазани выбирал сам Бессон: он обожает живые и яркие типажи и актрис, не укладывающихся ни в какие рамки. Такой была сыгравшая в его картине «Ангел-А» модель Ри Расмуссен, сумевшая обмануть режиссера на собеседовании и убедить его в своем глубоком знании французского, такова и эпатажная Кара Делевинь, звезда недавнего фильма «Валериан и город тысячи планет».
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Фото:Instagram, Global Look Press