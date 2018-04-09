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«Дэдпул 2», по слухам, потерял главного злодея
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«Дэдпул 2», по слухам, потерял главного злодея 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания 20th Century Fox подготовила несколько рекламных роликов «Дэдпул 2» для показа по телевидению. В основном в них мы видим те же кадры, что вошли в недавний трейлер картины. Но на этот раз они собраны в динамичные сцены, намекающие на то, что ждёт зрителей.
Ранее в сети появились слухи, что зрители оказались недовольны тестовым показом «Дэдпула 2». И за два месяца до релиза фильм отправился на досъёмку (что сама компания отрицает). О том, что изменилось после финальных правок, рассказал в подкасте Meet the Movie Press ведущий Джефф Снейдер (с 56-й минуты).
По его словам, Джек Кеси («Жажда смерти») должен был сыграть в сиквеле «Дэдпула» главного злодея, Чёрного Тома Кэссиди. Но в последний момент кинокомпания решила избавиться от персонажа. В итоге в трейлере и промороликах главным противником Дэдпула представлен Кейбл (Джош Бролин). Хотя в комиксах оба героя выступали на одной стороне.
Кто на самом деле бросит вызов болтливому наёмнику во второй части и кому выпадет честь возглавить «Команду Икс», мы узнаем через месяц. Премьера картины в России намечена на 17 мая.
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