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Режиссёр «Бегущего в лабиринте» экранизирует комикс «Мышиная гвардия»
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Режиссёр «Бегущего в лабиринте» экранизирует комикс «Мышиная гвардия» 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
Режиссёр Уэс Болл, снявший подростковую фантастическую антиутопию «Бегущий в лабиринте», подыскал себе новый любопытный проект. Постановщик планирует экранизировать комикс Дэвида Питерсона «Мышиная гвардия», пишет Comic Book.
Это масштабный и сложный в техническом исполнении проект, бюджет которого будет сопоставим с тремя фильмами «Бегущий в лабиринте». А всё потому, что главными героями в комиксе выступают антропоморфные мыши, выживающие в мрачном мире, похожим на наши Средние века. Уэс Болл планирует снимать не анимационный фильм, а что-то похожее на «Планету обезьян» с технологией захвата движения. Он понимает, что на производство такого кино уйдёт большая сумма денег, поэтому он планирует снизить возрастной рейтинг. Болл хочет снять фильм, который будет интересно смотреть и взрослым, и детям, и при этом экранизация должна быть верна духу комикса.
За сценарий адаптации взялся Гэрри Уитта («Изгой-один. Звездные войны: Истории»), а продюсером стал Мэтт Ривз, автор «Монстро», ремейка «Впусти меня» и «Планеты обезьян. Революции».
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