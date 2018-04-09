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Миллионный год. Взгляд в будущее
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Миллионный год. Взгляд в будущее 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На телеканале «Россия К» документальный фильм производства США «Миллионный год». Первые четыре серии интереснейшего шестисерийного фильма смотрите в эфире 9-12 апреля в 20:45 (повтор 10-13 апреля в 13:40).
Представьте себе далекое будущее. Вашего тела нет: вы — компьютер. Вода, еда, работа, мысли, реакции — со всем этим покончено. И вы бессмертны. Это не научная фантастика. Сегодняшние прогнозы подтверждают большую вероятность того, что наш мир будет выглядеть именно так. Создатели фильма «Миллионный год» станут проводниками в это невероятное будущее и на примере одной семьи шаг за шагом покажут, как его надо осваивать. История о будущем, рассказанная в фильме, — это и есть путь в миллионный год. Авторы не говорят о конкретной дате. Это воображаемая эра, эра, в которой наш мир претерпел такие изменения, что стал практически неузнаваемым.
· «Искусственный интеллект» (9 апреля, 20:45; повтор 10 апреля, 13:40). Представьте, что ваш близкий погиб, и в один прекрасный день у вас на пороге окажется андроид с искусственным интеллектом, который выглядит, говорит и ведёт себя в точности как погибший. Все его воспоминания с рождения останутся нетронутыми, и в то же время он станет компьютером с доступом ко всем мировым знаниям. Так, по мнению создателей фильма, будет выглядеть будущее искусственного интеллекта.
· «Когда мы сможем стать бессмертными» (10 апреля, 20:45; повтор 11 апреля, 13:40). Представьте себе мир, в котором ваш трёхсотлетний юбилей выглядит как тридцатилетие. В будущем благодаря технологии продления жизни наше сегодняшнее существование будет казаться мгновением. Мы столетиями будем оставаться молодыми и здоровыми. А когда жизнь будет исчисляться столетиями, это изменит все: наши отношения, работу, рождение детей, саму структуру общества.
· «Виртуальная вселенная» (11 апреля, 20:45; повтор 12 апреля, 13:40). В будущем все мы, без исключения, будем существовать в цифровой вселенной. Мы откроем глаза и будем выбирать себе жизнь из бесконечного количества вариантов. Мы будем героями своей собственной истории. Не будет больше посттравматических стрессов, боли, потерь. Каждое наше переживание будет как новое приключение.
· «Слияние интеллектов» (12 апреля, 20:45; повтор 13 апреля, 13:40). Представьте себе, что в далёком будущем вы со своими близкими решили сходить на концерт. Это будет не совсем обычный поход: вам нужно будет подключить ваш мозг к мозгу других, и тогда, заплатив за вход, вы сможете быть и исполнителем, и зрителем. Услышанная вами мелодия пробудит в вас эмоции, воспоминания, и вы буквально телепортируете себя в тот момент времени и переживёте его заново. Это будет торжество коллективного разума.
На неделе с 16 апреля вас ждут заключительные серии фильма.
· «Энергия за пределами Земли». В далёком будущем мы соединимся с искусственным разумом и сможем общаться с помощью телепатии. Сможем даже жить в своём компьютере, если захотим. Технологии будут невероятным образом совершенствовать человеческое тело, но наноботы не защитят нас от последствий глобального потепления и не смогут защитить от столкновения с астероидом. Единственный способ обеспечить выживание человечества — развиваться как межпланетный вид. В этой серии будет рассказана история о том, как мы откроем технологии, которые приведут нас в открытый космос.
· «За пределами космоса». Человечество сольётся с искусственным разумом, создаст сферу Дайсона величиной с Солнечную систему, которая будет питать энергией всю нашу технику. Люди смогут покидать Землю, чтобы колонизировать планеты в других галактиках. Облик человека будет пересмотрен, а космические путешествия будут означать конец человеческой расы в нашем сегодняшнем понимании.
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