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Авторы «Мира дикого запада» рассказали о новых героях сериала — самураях «Мира сегуна»
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Авторы «Мира дикого запада» рассказали о новых героях сериала — самураях «Мира сегуна» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шоураннеры сериала о ковбойском парке развлечений с андроидами «Мир дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой рассказали о новых героях второго сезона телешоу в интервью Entertainment Weekly.
По словам Нолана и Джой, в парке «Мир сегуна» зрителя встретят самураи, на которых создателей сериала вдохновила феодальная Япония эпохи Эдо.
Нолан вспоминает, что его любовь к Японии началась еще в детстве. «Мне безумно хотелось отдать должное Акире Куросаве и другим режиссерам, на фильмах которых я вырос. Мои старшие братья смотрели со мной вестены Серджио Леоне и классические самурайские фильмы Акиры Куросавы. Мы были поражены тем, что, несмотря на разницу культур сюжет у двух жанров один», — говорит Нолан.
Лиза Джой также рассказала, что одежда самураев во втором сезоне сериала будет максимально реалистичной. " У нас в студиях сейчас звенит куча крутого японского оружия", — поделилась она.
В новом «Мире дикого запада» также будет серия, снятая целиком на японском. В конце марта вышел первый трейлер сериала, а премьерную серию второго сезона телешоу HBO покажет 22 апреля.
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