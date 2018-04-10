Авторы «Мира дикого запада» рассказали о новых героях сериала — самураях «Мира сегуна»

Шоураннеры сериала о ковбойском парке развлечений с андроидами «Мир дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой рассказали о новых героях второго сезона телешоу в интервью Entertainment Weekly.

По словам Нолана и Джой, в парке «Мир сегуна» зрителя встретят самураи, на которых создателей сериала вдохновила феодальная Япония эпохи Эдо.

Нолан вспоминает, что его любовь к Японии началась еще в детстве. «Мне безумно хотелось отдать должное Акире Куросаве и другим режиссерам, на фильмах которых я вырос. Мои старшие братья смотрели со мной вестены Серджио Леоне и классические самурайские фильмы Акиры Куросавы. Мы были поражены тем, что, несмотря на разницу культур сюжет у двух жанров один», — говорит Нолан.

Лиза Джой также рассказала, что одежда самураев во втором сезоне сериала будет максимально реалистичной. " У нас в студиях сейчас звенит куча крутого японского оружия", — поделилась она.

В новом «Мире дикого запада» также будет серия, снятая целиком на японском. В конце марта вышел первый трейлер сериала, а премьерную серию второго сезона телешоу HBO покажет 22 апреля.