«Киборги» vs «Звездные войны»: возможно ли кассовое украинское кино? За первые три месяца года в прокат вышло 9 украинских фильмов

Время Пасхальных праздников — своеобразный ценз как для души каждого истинно верующего, так и для государственных дел. Здесь к личной духовной ответственности примешивается отчет за дела рабочие. И если эта работа связана с кино, значит отчет положительный.

Без лишнего пафоса (или лучше с ним!) можно гордиться, как стремительно украинское кино подняло голову, до этого лишь понуро рассматривая землю под ногами.

Первый год — а именно таким, первым, можно считать 2017-й — наполнил практическим смыслом действия Госкино, которое три года подряд фактически работало на невидимый результат. Отечественный зритель проголосовал своим кошельком за национальные фильмы, а три из них — «DZIDZIO Контрабас», «Сторожевая застава» и «Киборги», стали кассовыми хитами.

В целом, в прошлом году в прокате было показано 34 ленты и альманаха, созданные за счет государства, частных инвесторов и в копродукции с другими странами. И хотя до окупаемости в большинстве случаев еще далеко, начало разговора об этом было положено.

Продолжение оказалось не за горами. Впервые за всю историю проката и национального производства украинский фильм окупился и дал прибыль уже за первую неделю проката — стоя, по неофициальным данным, около 2,5 миллионов частных гривен, комедия «Свингеры» за семь дней, с 1-ого по 7-е января, собрала почти 11 миллионов!

Это стало очередным прецедентом и показательным примером, как можно дешево снимать и дорого зарабатывать. Впрочем, рецепт не универсален. А если его еще и не повторять так, как указано в инструкции, вообще беда. И комедия «Сотка» это идеально продемонстрировала: будучи снятой дешево и сердито, у нее не было двух самых важных ингредиентов — в ее актерском составе не хватало звезд, а в сценарии — смешных шуток. В противовес этому, смешным оказался провал «Сотки», потому что ее ужасные сборы в Украине даже не достигли сотни тысяч долларов (92 тысячи — по данным boxofficemojo. com), очевидно, не покрывая ни бюджет производства, ни сопутствующие расходы на рекламу и премьеру.

Однако поражение быстро забылось с выходом полнометражного мультика «Украденная принцесса», как оказалось — абсолютного национального рекордсмена по сборам — только в первый уик-энд касса проката составила цифру в 21,5 миллиона гривен, а на сегодня она выросла до 35 миллионов. И почти одновременно с Украиной мультфильм вышел в Румынии, Болгарии и Турции, имея планы на выход, по словам продюсера Егора Олесова, на почти 50 территорий мира. Это беспрецедентный успех, хотя и, опять же, успех пока не финансовый (ведь бюджет «… принцессы» превышает 95 миллионов гривен).

Еще один рекорд перешел в наследство 2018 году с прошлого года, это проект «Смотри украинское», который в виде 3-5-минутных короткометражных фильмов начал показываться в декабре перед полнометражными фильмами, таким образом уменьшая количество рекламы и увеличивая количество зрительских контактов с украинским кино. Рекорд в том, что три первых фильма проекта посмотрели более 650 тысяч зрителей, а это, как написало одно из киевских интернет-изданий, «больше, чем показатели просмотра украинского кино за весь 2015 год!».

Сразу, в стык к этому проекту присоединился Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA — событие как кинематографическое, так и зрительское. Фестиваль хоть и молодой, 15-летний, уже определенное время признан мировым сообществом: сюда приезжает немало иностранных фестивальных отборщиков и селс-агентов, которым известна сила украинской документалистики.

В качестве примера можно было бы привести прошлогодний фильм «Родные» Виталия Манского , призера престижного Crossing Europe Film Festival Linz 2017. Или «Дом „Слово“ Тараса Томенко , представленный в конкурсе одного из фестивалей класса „А“, Варшавского. А уже в этом году ленту Томенко показали на фестивале в Гетеборге и отобрали для показа в Тегеране на 36th Fajr International Film Festival. Вместе с тем, как стало известно, у „Слова“ появился международный селс-агент — британская компания Journeyman Pictures, а это уже, наверное, реноме.

На международной сцене свое имя украинское кино подтвердило и на Вильнюсском кинофестивале, где в рамках индустриальной платформы Meeting Point Vilnius было представлено три фильма с украинским участием: два копродукционных — „Стасис“ Мантаса Кведаравичюса и „Невидимый“ Игнаса Йонинаса, и один полностью финансируемый Украиной — „Экс“ Сергея Лысенко . И здесь как раз речь идет не о простом „фестивальном участии“, а об участии бизнесовом, когда фильм можно и нужно продать, когда он является не арт-хаузом, а вполне жанровым продуктом для массового зрителя. Собственно, создатели „Экса“ ориентируются именно на такую аудиторию, находясь в поиске своего селс-агента.

Отчасти справедливые нарекания рядового зрителя на украинское кино, что оно не для „массовой аудитории“, еще в прошлом году было учтено главным национальным инвестором — Госкино и переосмыслено в потребности финансирования контента, необходимого для кинотеатрального репертуара.

Речь идет не о конкуренции с голливудским продуктом, хотя резонность этого мнения порой имела место. Ведь прокат „Сторожевой заставы“ показал, что для собственного зрителя этот фильм был интереснее американского „Барри Сила“, как бы хорошо в нем не выглядел Том Круз , а „Киборги“ на второй и третий уик-энд в массе своей собирали на одной и той же площадке больше зрителей, чем „Звездные войны“. Эту тенденцию продлила и „Украденная принцесса“, которая смогла дать кассу за первый уик-энд больше, чем знаменитый пиксаровский „Тайна Коко“.

Бесспорно, это не делает все вышеприведенные украинские фильмы лучше в качественном плане вышеприведенных голливудских. Тем более это не означает финансового преимущества национального продукта над иностранным (упомянутая „Тайна Коко“ собрала по миру больше 780 миллионов долларов, а хотя бы вернет свой 4-миллионный долларовый бюджет »… принцесса» — неизвестно). Дело в другом: отсутствие доходности связано с отсутствием внутренней возможности рынка заработать фильму, созданному по мировым финансовым лекалам, когда профессиональные параметры производства требуют хорошего финансирования, и, в зависимости от жанра, никак не могут быть меньше среднего бюджета в 1-2 миллиона долларов.

Нельзя сделать качественный продукт на уровне с мировыми стандартами за меньшие деньги. Это с одной стороны. А с другой — нельзя дать 100% гарантии вернуть потраченное, тем более дать прибыль. Поскольку большинство фильмов в мире деньги так и не возвращают, создаваясь за счет государственного финансирования (фонды — это тоже государство) и для нужд государства.

В этом смысле украинское кино постепенно захватывает свой ареал обитания по вполне предсказуемым путям и способом, аналогичным во всем мире. Не так быстро, как это могло бы быть и если бы не десятки факторов, но убедительно.

Фестивальный аспект, кажется, не требует подтверждения, — только информирования населения, особенно не знакомого с результатами деятельности наших кинематографистов. Например, об успехах фильма «Племя» — его премировании на Каннском кинофестивале 2014 года и далее еще на полсотни форумов, — слышали многие, а вот то, что в 2017 году украинские фильмы были в конкурсах или внеконкурсных программах почти на всех фестивалях класса «А» — мало кто знает.

Так же нужно говорить и об участии ленты Марыси Никитюк «Когда падают деревья» уже на нынешнем Берлинском кинофестивале. Пока это интрига, будет ли наше кино в Каннах через два месяца — там уже некоторое время ждут как новый фильм Мирослава Слабошпицкого «Люксембург», так и новый фильм Сергея Лозницы «Донбасс». В тумане находится и Карловарский фест, но до него, стартующего в конце июля, еще дожить надо. Впрочем, уже есть основания считать его ориентиром для многочисленных национальных картин.

То же касается и остальных кинофорумов, как для очевидных мест притяжения продюсеров, агентов и дистрибьюторов (напомним, что именно на фестивале в Берлине украинские и итальянские продюсеры пришли к согласию по проекту, который в прошлом году вышел в прокат под названием «Изи», и который у нас сейчас номинируется на национальный приз Украинской киноакадемии «Золотая дзига», а в Италии попал в пятерку лучших фильмов года; так же, уже на фестивале в Одессе, была утверждена совместная работа украинских и бельгийских продюсеров со звездами французского кино Жаном Рено Виржини Ледуайен над фильмом «Полина», который ожидается в прокате в этом году).

Но сейчас у нас только начало года, и уже — длинная вереница событий, побед и надежд. С третьего апреля начался всеукраинский кастинг сразу на два фильма — «Захар Беркут» и «11 детей из Моршина». Причем и тот, и другой входят в список возможных прокатных бомб. «Захара…» делает режиссер «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев, имея правильный, большой бюджет в размере (на бумаге) 75 миллионов гривен и хватких продюсеров, Олесова и Юрия Прилипко, «родителей» и национального хита «Незламна», и уже упомянутой беспрецедентной «Украденной принцессы».

«11 детей из Моршина» будет снимать Аркадий Непиталюк , чья предыдущая работа «Припутни» имеет рекордное количество номинаций, как и детей в его новом фильме — 11-ть — на получение «Золотой дзиги». И пригласил его в проект еще один «звездный» кинематографист — продюсер Сергей Лавренюк, кому прокат обязан появлением первого заметного национального хита «DZIDZIO Контрабас», и кого должен благодарить Сергей Лозница, чей гениальный фильм «Кроткая» Лавренюк помог завершить, инвестируя недостающие для финализации ленты деньги.

Только за три первых месяца проката вышло 9 украинских фильмов, а за весь год должно выйти только точно подсчитанных полсотни картин с государственным финансированием плюс возможных частных с десяток. Осень вообще станет удивительной в плане проката: украинские фильмы начнут конкурировать друг с другом — к примеру, на 11 октября запланирована премьера одновременно и «Дикого поля», и «Позывного „Бандерас“.

Но, чтобы все не было таким уж сладким, действительность добавляет свою капельку дегтя. Такой стремительный рост кино вполне может закончиться в одно мгновение, если финансирование этого роста прекратится. Почему? Очень просто: Госкино, которое проводит конкурсные отборы фильмов, имеет из госбюджета до 500 миллионов гривен, и этих миллионов не хватит даже на завершение проектов, принятых в прошлые годы, не говоря о запуске новых, которые могли бы появиться в 2020 или 2021 году. (Все проекты, выходящие в этом году, запускались в 2015-2016 годы).

Сильно распиаренные дополнительные 500 миллионов, выделенные президентом осенью 2017-го, пошли не в Госкино, а почему-то в Министерство культуры . Однако Минкульт не мог сразу ими распоряжаться, нуждаясь в создании фонда, экспертной комиссии. Министерство финансов , которое рассматривает и утверждает программы Минкульта и всех министерств в целом, до сих пор не утвердило программу фонда. Таким образом, Минкульт не имеет права тратить выделенные деньги. Так и заканчивается песенка…

Она может и продолжиться. Каким-то другим, пока еще неизвестным и неожиданным способом. Отмывая грязные российские деньги, или украинские „строительные“, как ряд копродукционных проектов или сплошь дешевых однодневок. Это будет в будущем. Пока же, на время Пасхальных праздников, радуемся, что наше кино есть, несмотря на войну, кризис и коррупцию, и оно выглядит многомерным и настоящим.