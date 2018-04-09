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Съемки нового «Терминатора» отложили из-за операции Арнольда Шварценеггера
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Съемки нового «Терминатора» отложили из-за операции Арнольда Шварценеггера 

Sunmag 22 минуты назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Киностудия Paramount объявила, что премьера нового фильма о Терминаторе под черновым названием «Терминатор-6: Перезагрузка» состоится не 26 июля, а 22 ноября 2019 года. О причинах переноса сроков не известно, разве что все дело в недавней операции на сердце, которую перенес Арнольд Шварценеггер. А возможно, продюсеры учатся на своих ошибках и не хотят повторить кассовый провал предыдущего «Терминатора», премьера которого пришлась на непродуктивный для киноиндустрии июль. Однако помешать сорвать куш в ноябре может жесткая конкуренция с другими ветеранами киноэкрана — так одним из главных соперников Терми в сражении за зрителя осенью 2019 станет сам Джеймс Бонд (в юбилейном 25 фильме про агента 007).
Вместе с тем на этот раз у Paramount есть парочка козырей, которые обязательно привлекут верных поклонников Терминатора. Во-первых, впервые с 1991 года в съемках фильма участвует Джеймс Кэмерон (в качестве сценариста и продюсера). Во-вторых, мы снова увидим Сару Коннор в исполнении Линды Хэмилтон (нет, мы ничего не имеем против Эмилии Кларк, но все же пусть она остается повелительницей драконов, а не машин). Сюжет шестого фильма о киборгах-убийцах, повстанцах и их путешествии во времени ради спасения/уничтожения человечества пока остается тайной. Впрочем, не секрет, что война людей и машин останется основной темой.
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