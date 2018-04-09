«Чёрная пантера» опередила «Титаник»

Прокат супергеройского боевика «Чёрная пантера» продолжается, и интерес зрителей всё ещё приносит плоды. Фильм оказался третьим по кассовым сборам в истории США, оттеснив с этого места драму «Титаник». Общая касса «Чёрной пантеры» преодолела планку в 665 миллионов долларов. И более восьми миллионов удалось заработать за минувшие выходные. А общие мировые сборы картины превысили миллиард долларов.

По-прежнему лидером среди самых доходных фильмов всех времён остаётся космическая опера «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы», за всё прошедшее время ленте удалось заработать на родине 936,7 миллионов долларов. А на втором месте пока держится фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» с общей домашней кассой 760,5 миллионов.

В американском прокате по итогам прошедших выходных боевик «Чёрная пантера» оказался на четвёртом месте. А новой кассовой сенсацией стал триллер «Тихое место». В нём рассказывается история семьи, живущей по соседству с монстрами, которые находят жертву по звуку. Фильм принёс 50 миллионов долларов, потеснив на второе место ленту Спилберга «Первому игроку приготовиться». В российский прокат «Тихое место» выйдет 12 апреля.