Ещё
«Чёрная пантера» опередила «Титаник»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чёрная пантера» опередила «Титаник» 

Игромания.ру 18 минут назад
Фото: Игромания.ру
Прокат супергеройского боевика «Чёрная пантера» продолжается, и интерес зрителей всё ещё приносит плоды. Фильм оказался третьим по кассовым сборам в истории США, оттеснив с этого места драму «Титаник». Общая касса «Чёрной пантеры» преодолела планку в 665 миллионов долларов. И более восьми миллионов удалось заработать за минувшие выходные. А общие мировые сборы картины превысили миллиард долларов.
По-прежнему лидером среди самых доходных фильмов всех времён остаётся космическая опера «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы», за всё прошедшее время ленте удалось заработать на родине 936,7 миллионов долларов. А на втором месте пока держится фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» с общей домашней кассой 760,5 миллионов.
В американском прокате по итогам прошедших выходных боевик «Чёрная пантера» оказался на четвёртом месте. А новой кассовой сенсацией стал триллер «Тихое место». В нём рассказывается история семьи, живущей по соседству с монстрами, которые находят жертву по звуку. Фильм принёс 50 миллионов долларов, потеснив на второе место ленту Спилберга «Первому игроку приготовиться». В российский прокат «Тихое место» выйдет 12 апреля.
Игромания.ру: последние новости
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: трейлер и премьера в Каннах «Дэдпул 2», по слухам, потерял главного злодея Сценарист «Пилы» снял киберпанковый триллер «Стем»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Три новых сериала апреля
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение