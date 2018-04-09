Кинокритик из «Вечернего Урганта» запускает собственную телепередачу 

20 апреля на телеканале ТВ-3 стартует ток-шоу «Искусство кино» — совместный проект телеканала и старейшего в России журнала о кинематографе «Искусство кино». Его ведущий, самый популярный в стране кинокритик Антон Долин, и звёздные гости программы обсудят в эфире самые актуальные тенденции и самые острые конфликты из мира кино.
Как повлияет на развитие кинематографа экспансия виртуальной реальности? Станет ли кино, снятое в «скайпе», новым популярным форматом? Как удалось изобретателю «скринлайф»-фильмов Тимуру Бекмамбетову снять картину «Профиль» всего за 9 дней и стать триумфатором Берлинского кинофестиваля? Женщины против мужчин: есть ли гендерное неравенство в киноиндустрии? Откуда взялись громкие секс-скандалы в Голливуде и какое отношение они имеют к кино? Основано на реальных событиях: должен ли художественный фильм соблюдать документальную точность — и как далеко может зайти автор в своей трактовке исторических событий?В студии «Искусства кино» побывают продюсер Фёдор Бондарчук, актрисы Яна Троянова и Мария Шалаева, режиссёры Алексей Герман, Алиса Хазанова, Сергей Мокрицкий и многие другие