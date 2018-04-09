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Энсон Маунт из «Сверхлюдей» получил роль капитана Пайка в сериале «Звёздный путь: Дискавери»
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Энсон Маунт из «Сверхлюдей» получил роль капитана Пайка в сериале «Звёздный путь: Дискавери» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Он появится уже в будущем втором сезоне.
Актёр Энсон Маунт, сыгравший Чёрного Грома в сериале «Сверхлюди», снятом по комиксам Marvel, в будущей сезоне «Дискавери», исполнит роль капитана Кристофера Пайка, руководившего командой звёздолёта «Энтепрайз» до Кирка.
Сам Маунт ранее рассказал, что давно является поклонником вселенной «Стар Трек», и работа в шоу станет для него исполнением мечты.
Капитан Кристофер Пайк руководил командой звездолёта «Энтерпрайз» в течение примерно 10 лет до событий пилотного эпизода оригинального сериала. После него капитаном стал Джеймс Кирк, который впоследствии и руководил миссиями космического корабля, а позднее получил звание адмирала Звёздного флота.
В финале первого сезона команда звёздолёта «Дискавери» получил сигнал бедствия от Пайка с борта «Энтепрайза» (действие сериала происходит за несколько лет до The Original Series), однако капитан не появился на экране. Исполнительный продюсер шоу Алекс Куртцман ранее заявил, что Пайк сыграет важную роль во втором сезоне, однако не будет одним из главных персонажей.
Съёмки второго сезона «Дискавери» начнутся уже в этом месяце, однако у него пока нет точной даты выхода.
Судьба сериала «Сверхлюди» пока неизвестна. Авторы сняли всего один сезон, однако рейтинги шоу оказались низкими, из-за чего руководство канала ABC может принять решение о его закрытии.
#startrek #сериалы
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