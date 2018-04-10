Сценаристка «Бамблби» оживит «Бэтгерл»

После ухода Джосса Уидона из «Бэтгерл», казалось, что теперь проект отложат в долгий ящик. Однако студия Warner Bros. уже нашла нового сценариста для экранизации комикса DC.

Кристина Ходстон, в чьем послужном списке такие картины как «Взаперти», «Наваждение» и предстоящий спин-офф «Трансформеров» — «Бамблби», придумает свежий сюжет для супергеройского кино.