Сценаристка «Бамблби» оживит «Бэтгерл» 

После ухода Джосса Уидона из «Бэтгерл», казалось, что теперь проект отложат в долгий ящик. Однако студия Warner Bros. уже нашла нового сценариста для экранизации комикса DC.
Кристина Ходстон, в чьем послужном списке такие картины как «Взаперти», «Наваждение» и предстоящий спин-офф «Трансформеров» — «Бамблби», придумает свежий сюжет для супергеройского кино.
Примечательно, что под маской Бэтгерл скрывалось несколько героинь из Вселенной DC comics. В центре сюжета нового фильма окажется Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Готэм-Сити Джеймса Гордона.