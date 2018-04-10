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Сценаристка «Бамблби» оживит «Бэтгерл»
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Сценаристка «Бамблби» оживит «Бэтгерл» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
После ухода Джосса Уидона из «Бэтгерл», казалось, что теперь проект отложат в долгий ящик. Однако студия Warner Bros. уже нашла нового сценариста для экранизации комикса DC.
Кристина Ходстон, в чьем послужном списке такие картины как «Взаперти», «Наваждение» и предстоящий спин-офф «Трансформеров» — «Бамблби», придумает свежий сюжет для супергеройского кино.
Примечательно, что под маской Бэтгерл скрывалось несколько героинь из Вселенной DC comics. В центре сюжета нового фильма окажется Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Готэм-Сити Джеймса Гордона.
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