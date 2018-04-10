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Warner Bros. все-таки снимет фильм о спасительнице Бэтмена Бэтгерл
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Warner Bros. все-таки снимет фильм о спасительнице Бэтмена Бэтгерл 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сценаристка Кристина Ходсон возьмется за фильм о супергероине Бэтгерл, сообщает The Hollywood Reporter.
Два месяца назад проект покинул режиссер Джосс Уидон, и съемки были под вопросом. Однако студия Warner Bros. решила дать экранизации комикса DC Comics второй шанс.
Ранее Ходсон создала сценарий готовящегося к выходу спиноффа «Трансформеров» «Автоботы: Бамблби». Героиней «Бэтгерл» станет одна из самых известных Бэтгерл из комиксов — Барбара Гордон, дочь готэмского полицейского. Ей посвящено множество комиксов: она спасала самого Человека — летучую мышь, долгое время была прикована к инвалидной коляске и в конце концов осталась единственной Бэтгерл, которую рисуют художники DC.
В начале марта британского актера Генри Кавилла, известного по роли Супермена в новых фильмах по мотивам графических романов DC Comics, озадачила новость о собственной смерти.
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