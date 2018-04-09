Создатели «Симпсонов» высмеяли автора документального фильма о стереотипичности героя Апу

Пользователи сети, в том числе сам автор фильма, восприняли сцену-ответ неоднозначно.

В эпизоде, премьера которого состоялась 8 апреля, авторы мультсериала «Симпсоны» ответили на критику, которую высказал в своём телевизионном документальном фильме комик Хари Кондаболу (Hari Kondabolu).

В картине «Проблема с Апу» (The Problem with Apu), вышедшей в ноябре 2017-го, ведущий обсуждает со своими гостями проблему «навязывания стереотипов» в мультфильме. В частности, речь идёт о расовом стереотипе, который представляет собой один из героев — индиец Апу, продавец в магазине «На скорую руку».

Для фильма Кондаболу взял интервью у различных знаменитостей южноазиатского происхождения и единственного человека, причастного к созданию «Симпсонов», сценариста Даны Гоулда (Dana Gould).

Аудитория приняла «Проблему с Апу» неоднозначно. Многие простые зрители были возмущены, что подобный вопрос вообще обсуждается, и говорили об «отсутствии чувства юмора» у авторов.

Журналисты в основном сдержанно хвалили фильм, ругая его поверхностность и недостаток интересных гостей. Одним из главных минусов «Проблемы» называли то, что Кондаболу так и не пообщался с тем, кто озвучил Апу — Хэнком Азарией (Hank Azaria). Часть фильма посвящена безуспешным попыткам взять интервью у актёра.

В начале 2018-го сам Азария высказал своё мнение о фильме в одном из интервью. Он заверил, что ни он, ни создатели сериала не собирались причинять никому боль, однако отметил, что в «Симпсонах» большинство персонажей — карикатуры.

Думаю, что все эти долгие годы [авторам шоу] удавалось, скажем так, пройтись по всем, не скатываясь при этом в прямые оскорбления.

актёр

Тогда же актёр отметил, что сценаристы собираются ответить на критику Кондаболу. И лишь в пятнадцатой серии двадцать девятого сезона появилась сцена, посвящённая «Проблеме с Апу».

По сюжету эпизода, Мардж покупает для Лизы книгу «Принцесса в саду». Однако позже выясняется, что старая детская повесть может показаться оскорбительной для современного читателя.

В одной из сцен мать и дочь обсуждают, как можно исправить подобную ситуацию, обращаясь при этом в камеру. Рядом с ними при этом стоит фотография Апу в рамке и с подписью «У меня нет коровы».

— Что же нам делать?

— Трудно сказать. Нечто, что было создано десятки лет назад, было безобидным и получило всеобщее признание, теперь считается неполиткорректным. Что поделаешь?

— Решение некоторых проблем можно найти только по прошествии времени.

— Если вообще можно.

Некоторые пользователи сети назвали сцену «беззубой», а сам Хари Кондаболу заявил, что разочаровался в сериале, который ему, на самом деле, всегда нравился.

Пользователи сети разделились во мнениях. Многие говорили о том, что ответ «Симпсонов» — это простая отмашка.

Однако многие наоборот, заявили, что не стоит воспринимать это как нечто серьёзное, и раскритиковали самого Кондаболу. В основном люди отмечали, что весь сериал построен на сатире.

По всей видимости, сами создатели сериала тоже придерживаются такого мнения. Перед трансляцией эпизода Эл Джин (Al Jean), продюсер и сценарист «Симпсонов», предупредил о том, что серию будут обсуждать.

Позднее Джин ответил на критику, отметив, что «Хэнк получил Эмми за эту роль всего лишь двадцать лет назад». Кроме того, он ретвитнул одного из поклонников, который похвалил сценаристов за то, как они ответили на «беспочвенные претензии».

#симпсоны #сериалы