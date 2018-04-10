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Джейсон Стэтхэм плавал с акулами, готовясь к съемкам «МЭГ» (ни одна акула не пострадала)
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Джейсон Стэтхэм плавал с акулами, готовясь к съемкам «МЭГ» (ни одна акула не пострадала) 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
В своем новом фильме «МЭГ» Джейсон Стэтхэм играет дайвера, которому предстоит спасать экипаж исследовательской подлодки после атаки гигантской акулы Мегалодона — 22-метрового древнего чудовища. К подготовке к съемкам Стэтхэм подошел более чем ответственно — и плавал с живыми акулами. Это занятие актеру понравилось настолько, что теперь он рекомендует его всем. «На ранней стадии подготовки мы отправились на Фиджи и плавали с акулами», вспоминает Стэтхэм. «Их кормили с рук, и наблюдать за этим было невероятно. Акулы — три метра в длину, огромные, их было двадцать или тридцать, и мы подобрались очень, очень близко, и это было впечатляющее зрелище. Плавать так близко к огромным, трехметровым акулам… Я бы рекомендовал это всем и каждому».
Джейсон рассказал, что, оказавшись в океане в компании акул, ничуть не боялся (как будто кто-то сомневался). «Я — фанатик дайвинга», признался актер. «Как только у меня появляется шанс занырнуть в океан, я непременно им пользуюсь».
«МЭГ» появится в прокате 9 августа 2018, но пока, за исключением парочки кадров и описания сюжета, никакой подробной информации о фильме нет, и трейлером он до сих пор не обзавелся. попкорнnews
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