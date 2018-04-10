Ума Турман убегает от мафиози в комедии «Аферисты поневоле»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Британская пара проигрывает в карты неприличную сумму денег, и не кому-то там, а довольно известному авторитету в криминальных кругах, некой Ирине, которая с того света достанет, но свои деньги вернет. Чтобы разобраться с финансовыми сложностями, бедолаги решают ввязаться в еще большую авантюру — украсть роскошные драгоценности. 14 июня в прокат выходит криминальная комедия «Аферисты поневоле» от режиссера Джеймса Окли , где главную роль играет Ума Турман

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