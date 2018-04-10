Ума Турман убегает от мафиози в комедии «Аферисты поневоле» 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Британская пара проигрывает в карты неприличную сумму денег, и не кому-то там, а довольно известному авторитету в криминальных кругах, некой Ирине, которая с того света достанет, но свои деньги вернет. Чтобы разобраться с финансовыми сложностями, бедолаги решают ввязаться в еще большую авантюру — украсть роскошные драгоценности. 14 июня в прокат выходит криминальная комедия «Аферисты поневоле» от режиссера Джеймса Окли, где главную роль играет Ума Турман.
Последний раз мы видели актрису на экране в фильме «Нимфоманка» и сериале «Пощечина», так что, если соскучились, не пропустите, тем более что она снова вооружена, как когда-то в фильмах Квентина Тарантино! Компанию Уме на экране составят Тим Рот, София Вергара и Стивен Фрай. Неплохая команда, не правда ли?
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