У Kingsman с Тэроном Эджертоном будет еще два сиквела 

«Kingsman: Золотое кольцо» собрал по миру чуть больше 400 миллионов долларов — столько же, сколько и первая часть франшизы, поэтому не удивительно, что, пока экшн с Тэроном Эджертоном в главной роли собирает такие деньги, его будут продолжать снимать. Стало известно, что у «Kingsman» будет еще не один, а сразу два сиквела. Информацию получили, что называется, практически из первых рук — о двух частях продолжения рассказал Марк Миллар, автор оригинальной серии комиксов «Kingsman», по которой режиссер Мэттью Вон снял уже два фильма. По словам Миллара, у Вона в планах еще два сиквела, причем сценарий к одному из них уже практически готов.
Никаких подробностей о третьей и четвертой частях Миллар, разумеется, раскрывать не стал, ограничившись намеком на то, что в продолжении «Kingsman» не появится Элтон Джон — очень деликатно и в шутливой форме Марк отметил, что легенда музыкальной индустрии заслуживает собственного фильма. Когда именно триквел «Kingsman» доберется до экранов и кто на этот раз составит компанию Тэрону Эджертону — пока неизвестно. попкорнnews