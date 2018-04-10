Назван лучший мультфильм года 

Главный приз анимационной премии "Икар" получила картина "Теория заката" Романа Соколова.
Режиссера анимации также отметили как лучшего.
Фильмом года в прокате назвали мультфильм Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" (продюсеры Тимур Бекмамбетов, Тимур Асадов).
Лучшим сценаристом стал Резо Габриадзе, работавший над этой же анимационной лентой.
Приз за актерскую работу получил Валерий Гаркалин ("Тихий ужин без соли").
Помимо него в номинации были представлены Сергей Безруков ("Хоботенок") и Константин Хабенский ("Урфин Джюс и его деревянные солдаты").
Продюсером года стал Евгений Головин от студии "Паровоз", а художником — Галина Голубева, работавшая над мультфильмом "Ах как наши космонавты".
Российскую Национальную анимационную премию "Икар" в 2014 году учредил Сергей Капков.