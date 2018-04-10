Ещё
Назван лучший мультфильм года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван лучший мультфильм года 

Ревизор.ru 11 минут назад
Фото: Кадр из мультфильма "Теория заката"
Главный приз анимационной премии "Икар" получила картина "Теория заката" Романа Соколова.
Режиссера анимации также отметили как лучшего.
Фильмом года в прокате назвали мультфильм Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" (продюсеры Тимур Бекмамбетов, Тимур Асадов).
Лучшим сценаристом стал Резо Габриадзе, работавший над этой же анимационной лентой.
Приз за актерскую работу получил Валерий Гаркалин ("Тихий ужин без соли").
Помимо него в номинации были представлены Сергей Безруков ("Хоботенок") и Константин Хабенский ("Урфин Джюс и его деревянные солдаты").
Продюсером года стал Евгений Головин от студии "Паровоз", а художником — Галина Голубева, работавшая над мультфильмом "Ах как наши космонавты".
Российскую Национальную анимационную премию "Икар" в 2014 году учредил Сергей Капков.
Ревизор.ru: последние новости
Фильм о Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале Фильм "Скиф" поедет от России на кинофестиваль в Брюссель Немецкие документалисты снимают фильм о Елабуге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой29
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Биография Елены Кондулайнен
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение