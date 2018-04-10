«Аэлита, не приставай к мужчинам»

Жанр: мелодрама, трагикомедия

Год: 1988

Страна: СССР

Но Аэлита не унывает, не теряет веру в добро, в людей и в любовь. А потому верит каждому слову импозантного попутчика, представившегося ей генералом и доктором технических наук (он же Скамейкин ‒ Валентин Гафт). Она просто не может не помочь попавшему в затруднительное положение человеку и отдает отложенные на покупку телевизора деньги, не подозревая, что они уже перекочевали из ее сумочки в карман афериста.

Верит трогательным письмам разоблаченного мошенника и ждет его возвращения из колонии в канун Нового года. Но не Скамейкин, в исправление которого она искренне верит, а заморыш карточный шулер Федя (Александр Кузнецов) стоит на пороге ее комнаты. Это он писал ей все три года, купив адрес Аэлиты у Скамейкина. Интересные факты о фильме «Аэлита, не приставай к мужчинам»:

Фильм снят по мотивам пьесы-фарса Эдварда Радзинского «Приятная женщина с цветком и окнами на север…». Романс на стихи Марины Цветаевой «Вот опять окно» (музыка Микаэла Таривердиева), который поет Аэлита Феде, исполняет Елена Камбурова . На роль Аэлиты режиссер фильма Георгий Натансон пригласил Татьяну Доронину , которую он «открыл» в фильме «Старшая сестра». Но в это время произошел раскол МХАТа, и актриса просила ее подождать. Но съемки откладывать было нельзя, и роль Аэлиты предложили Наталье Гундаревой.

Трейлер фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам»: https://www.youtube.com/watch?v=awISgc0VXFQ