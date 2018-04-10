Жанр: мелодрама, трагикомедия
Год: 1988
Страна: СССР
Режиссер: Георгий Натансон
Сценарий: Георгий Натансон, Эдвард Радзинский
Оператор: Владимир Мясников, Сергей Вронский
Композитор: Микаэл Таривердиев
Кто снимался в фильме «Аэлита, не приставай к мужчинам»: Наталья Гундарева, Валентин Гафт, Александр Кузнецов, Валентин Смирнитский, Борис Щербаков, Ирина Шмелева, Георгий Мартиросян, Элла Некрасова, Алевтина Румянцева, Тамара Совчи Сюжет фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам» Симпатичная, добрая, работящая, и в хоре поет, ‒ а личная жизнь у Аэлиты (Наталья Гундарева) не складывается. Мужчина, с которым прожила пять лет, ушел к 22-летней «куропатке». Единственное преданное ей существо ‒ цветок на подоконнике, который она «выгуливает» на солнышке.
Но Аэлита не унывает, не теряет веру в добро, в людей и в любовь. А потому верит каждому слову импозантного попутчика, представившегося ей генералом и доктором технических наук (он же Скамейкин ‒ Валентин Гафт). Она просто не может не помочь попавшему в затруднительное положение человеку и отдает отложенные на покупку телевизора деньги, не подозревая, что они уже перекочевали из ее сумочки в карман афериста.
Верит трогательным письмам разоблаченного мошенника и ждет его возвращения из колонии в канун Нового года. Но не Скамейкин, в исправление которого она искренне верит, а заморыш карточный шулер Федя (Александр Кузнецов) стоит на пороге ее комнаты. Это он писал ей все три года, купив адрес Аэлиты у Скамейкина. Интересные факты о фильме «Аэлита, не приставай к мужчинам»:
Фильм снят по мотивам пьесы-фарса Эдварда Радзинского «Приятная женщина с цветком и окнами на север…». Романс на стихи Марины Цветаевой «Вот опять окно» (музыка Микаэла Таривердиева), который поет Аэлита Феде, исполняет Елена Камбурова. На роль Аэлиты режиссер фильма Георгий Натансон пригласил Татьяну Доронину, которую он «открыл» в фильме «Старшая сестра». Но в это время произошел раскол МХАТа, и актриса просила ее подождать. Но съемки откладывать было нельзя, и роль Аэлиты предложили Наталье Гундаревой.
Трейлер фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам»: https://www.youtube.com/watch?v=awISgc0VXFQ