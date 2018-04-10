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Для нового «Терминатора» нашли Джона Коннора
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Для нового «Терминатора» нашли Джона Коннора 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Диего Бонета («Королевы крика», «Милые обманщицы») может сыграть главную роль в новом «Терминаторе». В какого героя перевоплотится 27-летний актер, пока не раскрывается. Но весьма вероятно, что это будет сам Джон Коннор.
Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Маккензи Дэвис уже подтвердили свое участие в фантастическом экшне, съемки которого начнутся летом. Тим Миллер («Дэдпул») встанет у руля проекта. Как уже не раз сообщалось, «Терминатор 6» проигнорирует предыдущие три части франшизы и станет прямым сиквелом культовой ленты «Терминатор 2: Судный день»
Билли Рэй («Голодные игры») написал последнюю версию сценария, одобренную Джеймсом Кэмероном. Кэмерон также выступит продюсером и консультантом предстоящего фильма.
Мировая премьера «Терминатора 6» назначена на 22 ноября 2019 года.
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