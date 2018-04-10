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Джейсон Стэйтем против огромной доисторической акулы. Первый трейлер фильма «МЭГ»
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Джейсон Стэйтем против огромной доисторической акулы. Первый трейлер фильма «МЭГ» 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Гигантская фауна наступает. В кинотеатрах вот-вот стартует «Рэмпейдж», в котором ученый-приматолог Дуэйн Джонсон будет решать проблемы с огромной гориллой и другими животными-переростками, а студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «МЭГ», где профессор палеонтологии и ловкий пилот глубоководных аппаратов Джейсон Стэйтем будет биться с мегалодоном, массивной доисторической акулой, для которой человек — все равно что килька в томате.
Зубауси у этой рыбауси впечатляющие.
Фантастический триллеро-боевик выйдет в российский прокат 9 августа.
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