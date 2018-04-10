В Госдуме предложили проверять фильмы и сериалы на наличие сцен разжигания ненависти

«Пропаганда насилия есть не только в интернете, но и на телевидении. Допустим, существуют сериалы и фильмы, где определенный упор делается на то, что сотрудники полиции берут взятки, убивают конкурентов и так далее — сплошное насилие», — сказал В. Власов.

По мнению парламентария, для решения данного вопроса Роскомнадзор может создать общественный совет, который будет заниматься выявлением пропаганды в различных телесериалах, фильмах и передачах, которую можно расценивать, в частности, как разжигание ненависти и вражды.

«Эта грань стерта — если на телевидении показывают полицейского, получающего взятку, это считается художественным вымыслом, а если аналогичная по смыслу картинка выложена в соцсетях, то можно сказать, что она специально пропагандирует ненависть к полиции», — пояснил он.

В тексте письма, копия которого имеется в распоряжении Агентства «Москва», говорится, что на сегодняшний день интернет пространство подвергается нападкам за провокационную направленность размещаемого контента. При этом в большинстве случаев претензии сводятся к высокому уровню насилия, а также к тому, что опубликованная информация приводит к возбуждению ненависти или вражды к человеку или группе лиц по признакам пола, расы, социальной группы и так далее. Однако материалы, транслируемые по телевидению, также часто имеют указанные критерии.

«Считаю справедливым и целесообразным дать право интернет-пользователям определять провокационность материалов на телевидении. Прошу вас рассмотреть возможность создания общественного совета при Федеральной службе в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, который будет определять степень провокационных материалов на телевидении», — говорится в письме.