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В Госдуме предложили проверять фильмы и сериалы на наличие сцен разжигания ненависти
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В Госдуме предложили проверять фильмы и сериалы на наличие сцен разжигания ненависти 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с предложением создать при ведомстве общественный совет для оценки степени провокационных материалов в фильмах, сериалах и передачах, транслируемых на телевидении. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Пропаганда насилия есть не только в интернете, но и на телевидении. Допустим, существуют сериалы и фильмы, где определенный упор делается на то, что сотрудники полиции берут взятки, убивают конкурентов и так далее — сплошное насилие», — сказал В. Власов.
По мнению парламентария, для решения данного вопроса Роскомнадзор может создать общественный совет, который будет заниматься выявлением пропаганды в различных телесериалах, фильмах и передачах, которую можно расценивать, в частности, как разжигание ненависти и вражды.
«Эта грань стерта — если на телевидении показывают полицейского, получающего взятку, это считается художественным вымыслом, а если аналогичная по смыслу картинка выложена в соцсетях, то можно сказать, что она специально пропагандирует ненависть к полиции», — пояснил он.
В тексте письма, копия которого имеется в распоряжении Агентства «Москва», говорится, что на сегодняшний день интернет пространство подвергается нападкам за провокационную направленность размещаемого контента. При этом в большинстве случаев претензии сводятся к высокому уровню насилия, а также к тому, что опубликованная информация приводит к возбуждению ненависти или вражды к человеку или группе лиц по признакам пола, расы, социальной группы и так далее. Однако материалы, транслируемые по телевидению, также часто имеют указанные критерии.
«Считаю справедливым и целесообразным дать право интернет-пользователям определять провокационность материалов на телевидении. Прошу вас рассмотреть возможность создания общественного совета при Федеральной службе в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, который будет определять степень провокационных материалов на телевидении», — говорится в письме.
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