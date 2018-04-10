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В Госдуме предложили проверять сериалы на разжигание ненависти к полиции
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В Госдуме предложили проверять сериалы на разжигание ненависти к полиции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову ужесточить требования к фильмам и сериалам, которые можно увидеть на ТВ, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на беседу с самим Власовым.
"Пропаганда насилия есть не только в интернете, но и на телевидении. Допустим, существуют сериалы и фильмы, где определенный упор делается на то, что сотрудники полиции берут взятки, убивают конкурентов и так далее — сплошное насилие", — сетует Власов.
"Если на телевидении показывают полицейского, получающего взятку, это считается художественным вымыслом, а если аналогичная по смыслу картинка выложена в соцсетях, то можно сказать, что она специально пропагандирует ненависть к полиции", — объясняет свою инициативу он.
В тексте письма в адрес Жарова Власов также подчеркивает, что интернет-пространство проверяется на предмет провокационного контента гораздо строже, чем телевидение. В качестве выхода парламентарий предлагает Роскомнадзору создать общественный совет для определения провокационных материалов в фильмах, сериалах и передачах, транслируемых на телевидении.
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