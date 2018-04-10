В Госдуме предложили проверять сериалы на разжигание ненависти к полиции

"Пропаганда насилия есть не только в интернете, но и на телевидении. Допустим, существуют сериалы и фильмы, где определенный упор делается на то, что сотрудники полиции берут взятки, убивают конкурентов и так далее — сплошное насилие", — сетует Власов.

"Если на телевидении показывают полицейского, получающего взятку, это считается художественным вымыслом, а если аналогичная по смыслу картинка выложена в соцсетях, то можно сказать, что она специально пропагандирует ненависть к полиции", — объясняет свою инициативу он.

В тексте письма в адрес Жарова Власов также подчеркивает, что интернет-пространство проверяется на предмет провокационного контента гораздо строже, чем телевидение. В качестве выхода парламентарий предлагает Роскомнадзору создать общественный совет для определения провокационных материалов в фильмах, сериалах и передачах, транслируемых на телевидении.