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В Иркутске станет меньше на один кинотеатр
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В Иркутске станет меньше на один кинотеатр 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутский кинотеатр «Чайка» прекращает свою работу. Последние сеансы состоятся 15 апреля, а 16 апреля кинотеатр закроется.
О причинах закрытия не сообщается. Представители кинотеатра отказываются называть причину, ссылаясь на коммерческую тайну.
На странице в соцсети кинотеатра появилось следующее объявление:
«Любая история в фильме, всегда имеет логическое завершение. История обновленной «Чайки», которая началась с 2002 года, тоже близится к финальным титрам.15 апреля состоятся последние киносеансы и кинотеатр закроет свои двери. За эти 15 лет с хвостиком новой истории мы для Вас показали невероятное количество фильмов — более 1200 картин. Благодарим, наш дорогой зритель, за твою верность и преданность. Успевайте, насладиться последними новинками в вашем кинотеатре.
Зрители отреагировали на закрытие недоумением, отмечая, чт ос кинотеатром связана целая жизнь.
Анастасия Солоненко:
«Любимый кинотеатр. Выросла там… Как только новые мультики и зарплата у папы, мы там, до сих пор любим ходить… жаль».
Роман Максков
«Практически все кинотеатры по закрывали! «Россия», «Орион» теперь и до «Чайки» добрались! Видимо не выгодно простой кинотеатр, некуда поставить ларьки с торгашами».
nina_38_rus  «Очень жаль, мы далеко живем, но ездили к вам частенько! Надеюсь может что-то поменяется. Тем более кинотеатр с такой историей!»
Кинотеатр «Чайка» работал в Иркутске с 1974 года. Масштабная реконструкция здания состоялась в 2002 году.
АиФ Иркутск: последние новости
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