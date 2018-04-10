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Трейлер фильма «Мэг»
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Трейлер фильма «Мэг» 

DTF.RU 2 часа назад
1 марта в мировой прокат вышла картина «Мэг» в главной роли со Стэйтемом
Мировая премьера фильма назначена на 1 марта (в России 9 августа)
Режиссером фильма является Джон Тёртелтауб, автор таких картин, как: Инстинкт, Starперцы, Сокровище нации.
Описание:
Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом элитный пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о меге и читает лекции, стараясь забыть незабываемое — трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. При секретном погружении в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тираннозавра. Тэйлору предлагали совершить еще более глубокое погружение. То, что он, возможно, найдет, должно заставить умолкнуть скептиков, но, когда эта находка будет поднята со дна, океанские приливы станут кроваво-красными до скончания времен.
В главных ролях:
Руби Роуз (сериалы: Оранжевый — хит сезона, Чёрная материя), Джейсон Стэйтем (Карты, деньги, два ствола, Револьвер), Рэйн Уилсон (Хешер, Почти знаменит), Роберт Тейлор (Матрица, Вертикальный предел).
#видео #трейлеры
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