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Звезда фильма «Дневник памяти» Рэйчел МакАдамс впервые стала мамой
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Звезда фильма «Дневник памяти» Рэйчел МакАдамс впервые стала мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
39-летняя канадская киноактриса Рэйчел МакАдамс недавно родила первенца. Звезду и ее 37-летнего возлюбленного — писателя Джейми Линдена — журналисты издания Hollywood Pipeline заприметили на прогулке с коляской и новорожденным малышом. По данным этого СМИ, у пары родился мальчик, поскольку в разговорах между собой знаменитости употребляли такие фразы, как «Он хорошо спит» и «Он хороший малыш».
Судя по всему, слухи о беременности Рэйчел МакАдамс оказались правдой. Звезда долгое время старалась скрыть этот факт от общественности, перестав появляться на публичных мероприятиях и выбирая одежду свободного кроя при выходах из дома. И лишь в феврале в одном из ресторанов Атланты на вопрос посетителя о поле будущего малыша Рэйчел не стала отрицать беременность, а просто ответила, что пока не знает этой информации.
Публикация от Rachel McAdams (@rachelmcadams1) 4 Мар 2018 в 4:19 PST  Напомним, Рэйчел МакАдамс известна миру по ролям в фильмах «Дневник памяти», «Дрянные девчонки» и другим. А в 2009 году она сыграла Ирэн Адлер в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс».
Заметим, что актриса давно говорила о своем желании стать матерью, но, видимо, только с Джейми Линденом решилась на данный шаг.
Публикация от Rachel McAdams (@rachelmcadams1) Янв 5, 2018 в 11:03 PST  Фото: shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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