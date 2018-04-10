ВВС продала в Россию права на показ сериала «МакМафия» с Серебряковым

BBC Studios продала в Россию права на показ бодрого сериала о русской мафии «МакМафия» с Джеймс Нортоном ("Война и мир") и Алексеем Серебряковым в главных ролях. Как передает

Variety, сериал в России покажут на канале «Пятница», который также купил несколько новых документальных фильмов ВВС.

"МакМафия" — сериал о русской мафии и попытках Алекса Гудмана (Нортон), сына русских эмигрантов, выйти из тени своей семейки и наладить личную жизнь. В сериале играют ряд актеров из России, например роли родителей Алекса исполняют Алексей Серебряков и Мария Шукшина

В основе сериала — книга британского журналиста Миши Гленни «МакМафия: путешествие по международному преступному миру», вышедшая в 2008 году. Режиссером картины стал Джеймс Уоткинс ("Черное зеркало"), он же вместе с Хусейном Амини написал сценарий.

В Британии «МакМафию» уже показали по ВВС. После премьеры российское посольство в Лондоне возмущалось, что сериал тиражирует клише о русской мафии и изображает Британию как «игровую площадку для русских гангстеров». Это было до того, как в результате химической атаки в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а британские следователи заподозрили в этом российские спецслужбы.

Variety отмечает, что сделка состоялась, несмотря на кризис в отношениях между двумя странами.

Помимо «МакМафии», «Пятница» купила права на документальные сериалы о красотах природы и жизни животных — «Планета Земля II» и «Голубая планета II».