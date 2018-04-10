Продюсер «Трансформеров» займется боевыми искусствами

Лоренцо Ди Бонавентура, один из создателей популярной франшизы «Трансформеры», совместно с компанией Global Road Entertainment спродюсирует экшн-триллер «Последние мастера / The Last Masters».

В центре истории окажутся три поколения мастеров боевых искусств, которые должны объединить свои силы против международного конгломерата, в нем совмещено производство законной фармацевтики и мощнейших наркотиков.

Алекс Тсе («Хранители») напишет сценарий.

Символично, что съемки фильма «Последние мастера» пройдут в Китае, на родине восточных единоборств.