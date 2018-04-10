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Продюсер «Трансформеров» займется боевыми искусствами
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Продюсер «Трансформеров» займется боевыми искусствами 

Киноафиша 44 минуты назад
Фото: Киноафиша
Лоренцо Ди Бонавентура, один из создателей популярной франшизы «Трансформеры», совместно с компанией Global Road Entertainment спродюсирует экшн-триллер «Последние мастера / The Last Masters».
В центре истории окажутся три поколения мастеров боевых искусств, которые должны объединить свои силы против международного конгломерата, в нем совмещено производство законной фармацевтики и мощнейших наркотиков.
Алекс Тсе («Хранители») напишет сценарий.
Символично, что съемки фильма «Последние мастера» пройдут в Китае, на родине восточных единоборств.
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