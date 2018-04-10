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«Дайте им Оскар!»: инстаграм, в котором дети становятся главными героями нашумевших фильмов
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«Дайте им Оскар!»: инстаграм, в котором дети становятся главными героями нашумевших фильмов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вы не пропускаете ни одной церемонии «Оскара» или просто любите хорошие фильмы, вам точно стоит подписаться на аккаунт Don’t Call Me Oscar в инстаграме. Ведёт его одна крутая семья, члены которой снимают свою версию кадров из фильмов-номинантов на «Оскар».
Примечательно то, что в съемке участвует вся семья, причем актерами в основном выступают дети. У них очень здорово получается повторять реквизит фильмов, а также внешний вид и манеры главных героев.
Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)
2 Мар 2018 в 6:34 PST  Сестренки Сторино из Чикаго отлично пародируют кадры из самых нашумевших фильмов кинопремии «Оскар». Так, на этом снимке мы можем видеть выигравшую в этом году премию киноленту «Форма воды».
Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)
26 Фев 2018 в 6:02 PST  «Дюнкерк» Кристофера Нолана, 2017 год.
Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)
25 Фев 2018 в 11:20 PST  «Леди Бёрд», пятикратный номинант на «Оскар». Режиссер картины — Грета Гервиг.
Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)
23 Фев 2018 в 10:51 PST  Ставший особенно известным благодаря огромному количеству мемов фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)
26 Фев 2017 в 8:24 PST  Ну, тут и говорить нечего. Это просто «Ла-Ла Ленд».
Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)
17 Фев 2016 в 7:45 PST  А здесь герой «Оскаровских» мемов Леонардо Дикаприо и юная актриса вполне могут конкурировать за лучшую роль в фильме «Волк с Уолл-стрит».
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