«Дайте им Оскар!»: инстаграм, в котором дети становятся главными героями нашумевших фильмов

Если вы не пропускаете ни одной церемонии «Оскара» или просто любите хорошие фильмы, вам точно стоит подписаться на аккаунт Don’t Call Me Oscar в инстаграме. Ведёт его одна крутая семья, члены которой снимают свою версию кадров из фильмов-номинантов на «Оскар».

Примечательно то, что в съемке участвует вся семья, причем актерами в основном выступают дети. У них очень здорово получается повторять реквизит фильмов, а также внешний вид и манеры главных героев.

Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)

2 Мар 2018 в 6:34 PST Сестренки Сторино из Чикаго отлично пародируют кадры из самых нашумевших фильмов кинопремии «Оскар». Так, на этом снимке мы можем видеть выигравшую в этом году премию киноленту «Форма воды».

Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)

26 Фев 2018 в 6:02 PST «Дюнкерк» Кристофера Нолана , 2017 год.

Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)

25 Фев 2018 в 11:20 PST «Леди Бёрд», пятикратный номинант на «Оскар». Режиссер картины — Грета Гервиг

Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)

23 Фев 2018 в 10:51 PST Ставший особенно известным благодаря огромному количеству мемов фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)

26 Фев 2017 в 8:24 PST Ну, тут и говорить нечего. Это просто «Ла-Ла Ленд».

Публикация от Don't Call Me Oscar (@dontcallmeoscar)

17 Фев 2016 в 7:45 PST А здесь герой «Оскаровских» мемов Леонардо Дикаприо и юная актриса вполне могут конкурировать за лучшую роль в фильме «Волк с Уолл-стрит».

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