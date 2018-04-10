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«Пионер» покажет «Турецкое седло»
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«Пионер» покажет «Турецкое седло» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
11 апреля в Пионере состоится премьерный показ драмы «Турецкое седло», завоевавшей диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России на прошедшем «Кинотавре».
Фильм представят режиссер Юсуп Разыков и продюсеры Денис Лузанов и Филипп Брусникин.
Тихий и неприметный Ильич — бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём любопытство. Но однажды скучная жизнь главного героя меняется — в его доме поселяются новые соседи, супруги-музыканты. И тут с Ильичом происходят невероятные вещи — он влюбляется. Вначале его пленит чарующий голос, а затем и его обладательница. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти, и попадает в иное измерение. Он и не подозревает, что вернуться назад нельзя, что в новом мире его ждут вещи невероятные, во многом даже шокирующие.
Сбор гостей в 19:00. Начало показа в 19:30.
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