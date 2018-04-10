Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»

Пьером Ришаром. История о журналисте Франсуа Перрене, которого миллионер Пьер Рамбаль-Коше купил в качестве игрушки для своего сына, оказалась не просто комедией об увеличении пропасти между взрослыми и детьми. Она также показала, насколько несчастным может быть ребёнок, оставленный без внимания. В 1977 году в советских кинотеатрах можно было посмотреть великолепный художественный фильм «Игрушка» / Le Jouet (1976) с. История о журналисте Франсуа Перрене, которого миллионер Пьер Рамбаль-Коше купил в качестве игрушки для своего сына, оказалась не просто комедией об увеличении пропасти между взрослыми и детьми. Она также показала, насколько несчастным может быть ребёнок, оставленный без внимания.

«Я люблю кино» заглянул в историю создания любимой французской картины и узнал, чем сейчас занимается повзрослевший Эрик.

Фильм «Игрушка» стал режиссёрским дебютом для Франсиса Вебера, который ранее написал сценарии к таким картинам, как «Высокий блондин в черном ботинке» / Le grand blond avec une chaussure noire (1972) с тем же Пьером Ришаром и «Великолепный» / Le magnifique (1973) с Жаном-Полем Бельмондо.

На этот раз главный герой его истории должен был быть не чудаковатым и рассеянным, как к этому привыкли зрители, а вполне серьёзным взрослым человеком.

Однако образ был бы скучен, если бы ему не составлял компанию другой персонаж — маленький мальчик, у которого есть всё, кроме родительской заботы.

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Если о выборе актёра на роль «игрушки» переживать не пришлось (Ришар сам настоял на съёмках фильма и выступил как продюсер), то экранного партнера ещё предстояло найти.

Как вспоминал сам Вебер, идея сюжета пришла ему в голову, когда он стал свидетелем следующей картины: у витрины магазина игрушек малыш, которого сопровождала целая армия нянек, ревел и кричал: «Я всё расскажу папе, и он вас уволит!». Понадобилось больше пятнадцати лет, чтобы это воспоминание оформилось в фильм.

Фабрис Греко был утверждён. По замыслу режиссёра, маленький актёр должен был сыграть Эрика Рамбаля-Коше так, чтобы зрители поначалу его возненавидели, а потом прониклись его судьбой и начали ему симпатизировать. Поиски исполнителя этой роли оказались продолжительными и долгими. В итоге всё разрешил случай: постановщику на глаза попалась фотография сына члена съёмочной группы, и 10-летнийбыл утверждён.

Фильм имел ошеломительный успех и, конечно же, слава не обошла стороной юного актёра. У него появилась армия маленьких поклонниц, а возле родительского дома в пригороде Парижа каждый день собиралась толпа фанатов и журналистов. Почтовый ящик семьи ломился от писем звезде, а прогуляться по улице неузнанным для него стало просто невозможным.

У славы есть и обратная сторона, и новоиспечённая знаменитость в этом тоже убедилась. Однажды на Фабриса напал разгорячённый фанат, пытавшийся сорвать с него куртку. Мальчика это сильно напугало. Местные власти приставили полицейских, которые должны были гарантировать безопасность юной кинозвезде, но родители предпочли на какое-то время не выпускать сына из дома, пока ажиотаж вокруг его персоны не утихнет.

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Интерес кинодеятелей также не стихал: семье предлагали новые роли у именитых режиссёров. Тем не менее, отец актёра запросил такой большой гонорар, что скоро мальчугана перестали беспокоить насчёт новых съёмок. Хотел ли папа Фабриса заработать больше денег или просто защищал сына от звёздной жизни, к которой тот не был готов — неизвестно.

Дальнейшая судьба ребёнка-актёра уже не была связана с кино: фильм «Игрушка» стал первым и последним с его участием. Окончив школу, он поступил в колледж, где освоил профессию инженера-программиста. На данный момент Греко работает в интернет-компании веб-дизайнером, живёт непубличной жизнью и избегает внимания журналистов. Его личная жизнь сложилась успешно: Фабрис женат и воспитывает дочь.