Ещё
Видео: ночью в лесу на окраине Новосибирска подожгли человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: ночью в лесу на окраине Новосибирска подожгли человека 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вчера, 9 апреля, около полуночи в лесу Новосибирска поджигали человека. Недалеко от улицы Петухова снимали тизер — рекламный видеоролик для сериала «Долгая зима» про выживших после ядерных взрывов.
«Сегодня работаем над сценами, которые проходят по сценарию в ночное время суток. Сейчас снимаем погоню рейдера за девушкой с ребёнком. И будем поджигать человека — меня.
Подготовили специальную жидкость, которая даёт яркий свет, но слабое тепло. Для поджигания человека это самый оптимальный вариант.
У меня будет около минуты времени. Думаю, этого будет достаточно, чтобы провести съёмку», — рассказал режиссёр проекта Сергей Долгополов и заметил, что, кроме него, сниматься горящим никто больше не рискнул.
Подожгли Сергея около полуночи — в финале всех съёмок. На площадке все мрачно шутили про шашлыки, поджаренные сосиски и завещание, которое режиссёру следовало бы оставить. Во время первого дубля человек вспыхнул как факел, из-за чего возникла лёгкая паника и было решено сделать ещё один дубль. После повторного поджога операторы остались довольны отснятым видео.
Как уже рассказывал НГС, съёмки рекламного ролика сериала «Долгая зима» начались в середине марта. По сценарию действие происходит после ядерной войны в разрушенном маленьком городке на юге России. Оставшиеся в живых люди создают маленький социум, но вскоре сталкиваются с другой группой выживших. Соседи оказываются агрессивными и кровожадными фанатиками-рейдерами. На съёмку десятисерийного сериала с непрофессиональными актёрами Сергей Долгополов рассчитывает найти один миллион рублей.
В начале месяца в Новосибирске начали снимать ещё один игровой кинопроект — фильм про школьников и пришельцев из будущего, а молодой режиссёр Анна Протоковило выложила в интернет десятиминутное видео об особенных детях из Новосибирска.
ngs.ru: последние новости
Обнимите меня, пожалуйста: новосибирский режиссёр снял фильм о нянях для брошенных детей В Новосибирске начали снимать фильм про пришельцев и портал на площади Ленина Режиссёр из Новосибирска сняла фильм об особенных детях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой58
Самые красивые итальянки в истории кино1
Три новых сериала апреля1
У советских женщин были свои секс-символы26
Названы худшие фильмы лучших режиссеров2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение